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    Український баскетболіст «Барселони» набрав 18 очок у матчі чемпіонату Іспанії (відео)

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    Артем пустовий провів найкращий матч у поточному сезоні - Український баскетболіст «Барселони» набрав 18 очок у матчі чемпіонату Іспанії (відео)
    Артем пустовий провів найкращий матч у поточному сезоні
    Світлина - БК «Барселона»

    Артем Пустовий продемонстрував, що незадовго до матчів збірної перебуває у відмінній формі

    Український центровий «Барселони» Артем Пустовий відзначився 18-ма очками і зробив 5 підбирань у матчі десятого туру чемпіонату Іспанії проти «Естудіантеса».

    Каталонці виграли поєдинок 92:78. Пустовий у складі своєї команди став найрезультативнішим.

    З дев’яти проведених матчів у поточному чемпіонаті «Барселона» виграла сім і наразі іде другою слідом за мадридським «Реалом», котрий виграв усі десять поєдинків.

    Нагадаємо, що тренер збірної України Айнарс Баґатскіс включив Пустового в розширений список кандидатів для участі у відбірних матчах Євробаскету-2022. В рамках другого ігрового вікна наша національна команда 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.

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    баскетбол Артем Пустовий БК «Барселона»
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