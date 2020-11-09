Український баскетболіст «Барселони» набрав 18 очок у матчі чемпіонату Іспанії (відео)
Артем Пустовий продемонстрував, що незадовго до матчів збірної перебуває у відмінній формі
Український центровий «Барселони» Артем Пустовий відзначився 18-ма очками і зробив 5 підбирань у матчі десятого туру чемпіонату Іспанії проти «Естудіантеса».
Каталонці виграли поєдинок 92:78. Пустовий у складі своєї команди став найрезультативнішим.
З дев’яти проведених матчів у поточному чемпіонаті «Барселона» виграла сім і наразі іде другою слідом за мадридським «Реалом», котрий виграв усі десять поєдинків.
Нагадаємо, що тренер збірної України Айнарс Баґатскіс включив Пустового в розширений список кандидатів для участі у відбірних матчах Євробаскету-2022. В рамках другого ігрового вікна наша національна команда 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.