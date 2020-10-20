Баскетболіст, який першим серед українських спортсменів підхопив Сovid-19, поповнив лави «Дніпра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер В'ячеслав Бобров знову радуватиме майстерністю українських прихильників баскетболу Світлина - Федерація баскетболу України

В’ячеслав Бобров повернувся в Україну з Іспанії

28-річний форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров повертається в Україну і виступатиме за «Дніпро».

Нинішній сезон В’ячеслав починав в іспанській «Фуенлабраді», за яку зіграв 5 матчів в лізі ACB, набираючи по 4,8 очка + 2 підбирання + 1,2 передачі за 14,7 хвилини на майданчику . Попередній сезоб Бобров теж провів у складі мадридського клубу.

Крім «Фуенлабради», В’ячеслав грав за «Пітешті» (Румунія), «Пено Жвайґждес» (Литва), «Кемпер» (Франція), «Ґіпускоа» (Іспанія). В Україні Бобров представляв «Азовмаш», «Київ» та «Хімік».

Новоспечений дніпрянин В'ячеслав Бобров

Бобров у «Дніпрі» буде грати під звичним для себе №13. Новачок летить з командою на найближчі виїзні матчі проти «Тернополя» та «Київ-Баскета», які відбудуться 23 і 25 жовтня відповідно.

Навесні В’ячеслав був першим українським спортсменом, який захворів коронавірусом.

Читайте також: Баскетболіст збрної України позбувся коронавірусу за 3500 гривень