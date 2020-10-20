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    Баскетболіст, який першим серед українських спортсменів підхопив Сovid-19, поповнив лави «Дніпра»

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    Тепер В'ячеслав Бобров знову радуватиме майстерністю українських прихильників баскетболу - Баскетболіст, який першим серед українських спортсменів підхопив Сovid-19, поповнив лави «Дніпра»
    Тепер В'ячеслав Бобров знову радуватиме майстерністю українських прихильників баскетболу
    Світлина - Федерація баскетболу України

    В’ячеслав Бобров повернувся в Україну з Іспанії

    28-річний форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров повертається в Україну і виступатиме за «Дніпро».

    Нинішній сезон В’ячеслав починав в іспанській «Фуенлабраді», за яку зіграв 5 матчів в лізі ACB, набираючи по 4,8 очка + 2 підбирання + 1,2 передачі за 14,7 хвилини на майданчику . Попередній сезоб Бобров теж провів у складі мадридського клубу.

    Крім «Фуенлабради», В’ячеслав грав за «Пітешті» (Румунія), «Пено Жвайґждес» (Литва), «Кемпер» (Франція), «Ґіпускоа» (Іспанія). В Україні Бобров представляв «Азовмаш», «Київ» та «Хімік».

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    Новоспечений дніпрянин В'ячеслав Бобров

    Бобров у «Дніпрі» буде грати під звичним для себе №13. Новачок летить з командою на найближчі виїзні матчі проти «Тернополя» та «Київ-Баскета», які відбудуться 23 і 25 жовтня відповідно.

    Навесні В’ячеслав був першим українським спортсменом, який захворів коронавірусом

     Читайте також: Баскетболіст збрної України позбувся коронавірусу за 3500 гривень
    баскетбол В'ячеслав Бобров БК Дніпро ФК «Фуенлабрада» коронавірус Суперліга
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