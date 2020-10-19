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    Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програв третій матч поспіль, дебютант втретє поспіль виграє

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    Тернополянин Олександр Кольченко розправився зі своєю колишньою командою - Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програв третій матч поспіль, дебютант втретє поспіль виграє
    Тернополянин Олександр Кольченко розправився зі своєю колишньою командою
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Лідерство в турнірі захопив «Київ-Баскет»

    У неділю, 18 жовтня, відбулися чергових чотири поєдинки української баскетбольної Суперліги.

    Окрім зустрічі «Будівельник» - «Харківські Соколи» у Києві, яка завершилася скандалом і про яку «Главком» розповідав окремо, свої цікавинки були в решті зустрічей.

    «Черкаські Мавпи» - «Тернопіль» - 60:98 (15:31, 22:16, 15:22, 8:29)

    «Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (15 + 7 підбирань), Олег Бондаренко (10 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Дмитро Скапинцев (9 + 8 підбирань), Сеад Хайджифейзовіч (9 + 5 підбирань)

    «Тернопіль»: Олександр Кольченко (21 + 4 передачі), Аверейл Юґба (20 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), Керрінґтон Ворд (14 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Павло Буренко (8), Андрій Кальниченко (6 + 6 передач + 5 підбирань), Андрій Агафонов (6), Олександр Тищенко (6)

    Дебютант Суперліги здобув третю перемогу поспіль і другий поспіль матч виграв з величезною різницею в 38 очок. Одним із найкращих на паркеті черкаського «Будівельника» був колишній лідер «Мавп» Олександр Кольченко. З ним команда виграла чемпіонат України-2017/2018, а сам Олександр став MVP турніру. До Тернополя Кольченко перебрався, бо не зміг домовитися з колишнім клубом про умови нового контракту.

    «Запоріжжя» - «Хімік» (Південне) – 86:55 (20:18, 14:15, 28:11, 24:11)

    «Запоріжжя»: Джошуа Форчун (24 + 4 передачі + 5 перехоплень), Майкл Кеффі (19 + 4 підбирання + 4 передачі), Віталій Мальчевський (11), Олександр Сизов (8 + 4 підбирання)

    «Хімік»: Льюїс Салліван (13 + 10 підбирань), Тайлер Нельсон (12 + 8 підбирань – 5 втрат), Андрій Войналович (8 + 5 підбирань – 5 втрат), Андрій Мироненко (8)

    «Запоріжжя» - головне відкриття старту сезону. Команда Валерія Плеханова виграла три матчі з трьох. А ось «Хімік» після сенсаційної перемоги в Кубку України встиг виграти перший поєдинок у Суперлізі в «Тернополя», а після того видає серію з трьох поспіль поразок.

    «Миколаїв» - «Київ-Баскет» - 72:88 (16:20, 18:17, 17:20, 21:31)

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (19 – 4 втрати), Макс Конате (16 + 7 підбирань), Олександр Кушніров (14 + 7 підбирань), Клим Артамонов (10 + 11 передач + 4 підбирання), Олексій Адедиран (9)

    «Київ-Баскет»: Владислав Коренюк (14 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Брендон Янґ (12), Майкл Джейкобсон (11), Богдан Близнюк (10 + 7 передач + 5 підбирань), Сергій Павлов (10 + 5 підбирань), Артем Ковальов (10), Брюс Мессі (6 + 6 підбирань + 6 передач)

    «Київ-Баскет» здобув четверту перемогу в чотирьох матчах, легко розправившись із командою, яка за лічені дні до того оговталася після масового захворювання коронавірусом і встигла провести лише один матч – програла з різницею в 38 очок «Тернополю».

    Наразі крім «Київ-Баскета» і «Запоріжжя» зі стовідсотковим показником ідуть «Дніпро» і «Харківські Соколи», які виграли два матчі з двох. «Тернопіль» має три перемоги, «Прометей» - дві. Але ці команди по матчу програли. «Хімік» виграв лише раз. Чотири матчі із чотирьох програли «Черкаські Мавпи» та «Одеса». По дві поразки в двох матчах мають «Будівельник» і «Миколаїв».

    Наступний матч регулярного чемпіонату буде зіграний 22 жовтня – «Одеса» прийматиме «Будівельник».

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    Олександр Кольченко баскетбол БК Київ-Баскет Богдан Близнюк БК Тернопіль БК Хімік Павло Буренко Андрій Агафонов Олександр Кушніров Олександр Сизов Брендон Янґ Сергій Павлов БК Черкаські Мавпи Артем Ковальов Андрій Мироненко Олександр Тищенко МБК «Миколаїв» Андрій Войналович Аверейл Юґба Льюїс Салліван БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Керрінґтон Ворд Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк Тайлер Нельсон Майкл Кеффі Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Дмитро Скапинцев Лючіус Джонс Олег Бондаренко Сеад Хайджифейзовіч Дарнелл Едж Макс Конате Клим Артамонов Олексій Адедиран
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