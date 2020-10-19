Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програв третій матч поспіль, дебютант втретє поспіль виграє



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Тернополянин Олександр Кольченко розправився зі своєю колишньою командою Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

Лідерство в турнірі захопив «Київ-Баскет»

У неділю, 18 жовтня, відбулися чергових чотири поєдинки української баскетбольної Суперліги.

Окрім зустрічі «Будівельник» - «Харківські Соколи» у Києві, яка завершилася скандалом і про яку «Главком» розповідав окремо, свої цікавинки були в решті зустрічей.

«Черкаські Мавпи» - «Тернопіль» - 60:98 (15:31, 22:16, 15:22, 8:29)

«Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (15 + 7 підбирань), Олег Бондаренко (10 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Дмитро Скапинцев (9 + 8 підбирань), Сеад Хайджифейзовіч (9 + 5 підбирань)

«Тернопіль»: Олександр Кольченко (21 + 4 передачі), Аверейл Юґба (20 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), Керрінґтон Ворд (14 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Павло Буренко (8), Андрій Кальниченко (6 + 6 передач + 5 підбирань), Андрій Агафонов (6), Олександр Тищенко (6)

Дебютант Суперліги здобув третю перемогу поспіль і другий поспіль матч виграв з величезною різницею в 38 очок. Одним із найкращих на паркеті черкаського «Будівельника» був колишній лідер «Мавп» Олександр Кольченко. З ним команда виграла чемпіонат України-2017/2018, а сам Олександр став MVP турніру. До Тернополя Кольченко перебрався, бо не зміг домовитися з колишнім клубом про умови нового контракту.

«Запоріжжя» - «Хімік» (Південне) – 86:55 (20:18, 14:15, 28:11, 24:11)

«Запоріжжя»: Джошуа Форчун (24 + 4 передачі + 5 перехоплень), Майкл Кеффі (19 + 4 підбирання + 4 передачі), Віталій Мальчевський (11), Олександр Сизов (8 + 4 підбирання)

«Хімік»: Льюїс Салліван (13 + 10 підбирань), Тайлер Нельсон (12 + 8 підбирань – 5 втрат), Андрій Войналович (8 + 5 підбирань – 5 втрат), Андрій Мироненко (8)

«Запоріжжя» - головне відкриття старту сезону. Команда Валерія Плеханова виграла три матчі з трьох. А ось «Хімік» після сенсаційної перемоги в Кубку України встиг виграти перший поєдинок у Суперлізі в «Тернополя», а після того видає серію з трьох поспіль поразок.

«Миколаїв» - «Київ-Баскет» - 72:88 (16:20, 18:17, 17:20, 21:31)

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (19 – 4 втрати), Макс Конате (16 + 7 підбирань), Олександр Кушніров (14 + 7 підбирань), Клим Артамонов (10 + 11 передач + 4 підбирання), Олексій Адедиран (9)

«Київ-Баскет»: Владислав Коренюк (14 + 6 підбирань + 2 блок-шоти), Брендон Янґ (12), Майкл Джейкобсон (11), Богдан Близнюк (10 + 7 передач + 5 підбирань), Сергій Павлов (10 + 5 підбирань), Артем Ковальов (10), Брюс Мессі (6 + 6 підбирань + 6 передач)

«Київ-Баскет» здобув четверту перемогу в чотирьох матчах, легко розправившись із командою, яка за лічені дні до того оговталася після масового захворювання коронавірусом і встигла провести лише один матч – програла з різницею в 38 очок «Тернополю».

Наразі крім «Київ-Баскета» і «Запоріжжя» зі стовідсотковим показником ідуть «Дніпро» і «Харківські Соколи», які виграли два матчі з двох. «Тернопіль» має три перемоги, «Прометей» - дві. Але ці команди по матчу програли. «Хімік» виграв лише раз. Чотири матчі із чотирьох програли «Черкаські Мавпи» та «Одеса». По дві поразки в двох матчах мають «Будівельник» і «Миколаїв».

Наступний матч регулярного чемпіонату буде зіграний 22 жовтня – «Одеса» прийматиме «Будівельник».