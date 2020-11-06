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    Тренер збірної України з баскетболу назвав склад на найближчі матчі відбору Євробаскету

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    Айнарс Баґатскіс викликав до лав збірної чотирьох гравців клубу, роботу в якому суміщає - Тренер збірної України з баскетболу назвав склад на найближчі матчі відбору Євробаскету
    Айнарс Баґатскіс викликав до лав збірної чотирьох гравців клубу, роботу в якому суміщає
    Світлина - Іван Вербицький

    Айнарс Баґатскіс з огляду на епідеміологічну ситуацію завбачливо викликав більше гравців

    Чоловіча національна збірна України у листопаді проведе два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який було перенесено на 2022 рік. Команда, якою керує латвійський спеціаліст Айнарс Баґатскіс, зіграє поєдинки відбору в словенській Любляні, де ФІБА організує спеціальний «бабл» для безпечного проведення матчів за умов пандемії коронавірусу.

    В рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.

    До вашої уваги розширений склад національної збірної України на майбутні поєдинки. Додамо, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.

    Розширений склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022

    Оборонці: Денис Лукашов («Прометей»), Віталій Зотов («Хімік»), Олександр Мішула («Київ-Баскет»), Анатолій Шундель («Дніпро»), Іссуф Санон («Дніпро»), Олександр Липовий («Прометей»).

    Форварди: Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), Павло Крутоус («Київ-Баскет»), Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), В’ячеслав Бобров («Дніпро»), Володимир Герун («Унікаха», Іспанія), Сергій Павлов («Київ-Баскет»).

    Центрові: Артем Пустовий («Барселона», Іспанія), В’ячеслав Кравцов («Дніпро»), В’ячеслав Петров («Прометей»), Владислав Коренюк («Київ-Баскет»).

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    Так виглядає розширений ростер збірної України

    Незважаючи на те, що матчі відбуватимуться за порожніх трибун, українські вболівальники зможуть підтримати збірну під час прямого ефіру з Любляни на телеканалі Xsport.

     Читайте також: Латвійський тренер збірної України з баскетболу: Ненавиджу термін «красива поразка»
    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол Артем Пустовий Володимир Герун Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Денис Лукашов В'ячеслав Бобров БК Хімік БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Павло Крутоус В'ячеслав Петров Анатолій Шундель Олександр Липовий Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Віталій Зотов Іссуф Санон БК «Прометей» (Кам'янське) БК «Барселона» Владислав Коренюк
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