Тренер збірної України з баскетболу назвав склад на найближчі матчі відбору Євробаскету

Айнарс Баґатскіс з огляду на епідеміологічну ситуацію завбачливо викликав більше гравців

Чоловіча національна збірна України у листопаді проведе два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який було перенесено на 2022 рік. Команда, якою керує латвійський спеціаліст Айнарс Баґатскіс, зіграє поєдинки відбору в словенській Любляні, де ФІБА організує спеціальний «бабл» для безпечного проведення матчів за умов пандемії коронавірусу.

В рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.

До вашої уваги розширений склад національної збірної України на майбутні поєдинки. Додамо, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.

Розширений склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022

Оборонці: Денис Лукашов («Прометей»), Віталій Зотов («Хімік»), Олександр Мішула («Київ-Баскет»), Анатолій Шундель («Дніпро»), Іссуф Санон («Дніпро»), Олександр Липовий («Прометей»).

Форварди: Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), Павло Крутоус («Київ-Баскет»), Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), В’ячеслав Бобров («Дніпро»), Володимир Герун («Унікаха», Іспанія), Сергій Павлов («Київ-Баскет»).

Центрові: Артем Пустовий («Барселона», Іспанія), В’ячеслав Кравцов («Дніпро»), В’ячеслав Петров («Прометей»), Владислав Коренюк («Київ-Баскет»).

Так виглядає розширений ростер збірної України

Незважаючи на те, що матчі відбуватимуться за порожніх трибун, українські вболівальники зможуть підтримати збірну під час прямого ефіру з Любляни на телеканалі Xsport.