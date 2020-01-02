  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з біатлону повернула до складу володаря Кубка світу-2014/2015

    • Розсилка
    Основна команда під керівництвом Юрая Санітри готується до першого старту в 2020 році у Гохфільцені - Збірна України з біатлону повернула до складу володаря Кубка світу-2014/2015
    Основна команда під керівництвом Юрая Санітри готується до першого старту в 2020 році у Гохфільцені
    Instagram Артема Прими

    Сергій Семенов у цьому сезоні в основному складі ще не виступав

    Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів про кадрові зміни в команді на зборі в Гохфільцені (Австрія), а також поділився планами з підготовки до чемпіонату світу.

    «Чоловіча збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу 1 січня, - каже наставник в інтерв’ю UA:Біатлон. – Вся наша програма побудована на перспективу, щоб бути готовими до цього старту. Матимемо шість спортсменів на змаганнях, аби проводити ротацію. Це допоможе визначити найкращий склад команди на чемпіонат світу.

    5 спортсменів тренуються зараз під моїм керівництвом в Гохфільцені (Австрія) – Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал. Підготовка Сергія Семенова триває у Швейцарії. Усі вони готуються до четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина). Там команду представлятимуть шестеро спортсменів. Хто пропустить спринт – вирішимо пізніше. Руслан Ткаленко стартуватиме на Кубку IBU в Орсблі (Словаччина), а далі подивимося.

    Розповів тренер і про те, як команда святкувала Новий рік.

     Читайте також: Тренер чоловічої збірної з біатлону Санітра: «На корпоративі розважатимуть сестри Семеренко»
    біатлон чемпіонат світу Збірна України Валентина Семеренко Віта Семеренко Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Юрай Санітра Артем Тищенко Антон Дудченко Богдан Цимбал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ