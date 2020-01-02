Збірна України з біатлону повернула до складу володаря Кубка світу-2014/2015



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основна команда під керівництвом Юрая Санітри готується до першого старту в 2020 році у Гохфільцені Instagram Артема Прими

Сергій Семенов у цьому сезоні в основному складі ще не виступав

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів про кадрові зміни в команді на зборі в Гохфільцені (Австрія), а також поділився планами з підготовки до чемпіонату світу.

«Чоловіча збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу 1 січня, - каже наставник в інтерв’ю UA:Біатлон. – Вся наша програма побудована на перспективу, щоб бути готовими до цього старту. Матимемо шість спортсменів на змаганнях, аби проводити ротацію. Це допоможе визначити найкращий склад команди на чемпіонат світу.

5 спортсменів тренуються зараз під моїм керівництвом в Гохфільцені (Австрія) – Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал. Підготовка Сергія Семенова триває у Швейцарії. Усі вони готуються до четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина). Там команду представлятимуть шестеро спортсменів. Хто пропустить спринт – вирішимо пізніше. Руслан Ткаленко стартуватиме на Кубку IBU в Орсблі (Словаччина), а далі подивимося.

Розповів тренер і про те, як команда святкувала Новий рік.