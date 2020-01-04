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    «Дякую, кохана»: у найсильнішого українського біатлоніста народився син

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    Родина Підручних - мама Ольга, донька Іринка, тато Дмитро - «Дякую, кохана»: у найсильнішого українського біатлоніста народився син
    Родина Підручних - мама Ольга, донька Іринка, тато Дмитро
    Instagram Дмитра Підручного

    Дмитро Підручний сповістив про радісну звістку через соцмережі

    У чинного чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного народився син. Про це спортсмен сповістив через власні соцмережі.

    «Сьогодні в 5:15 ранку, моя дружина Ольга подарувала мені синочка Володимира ( 3,8 кг; 53 см) Дякую кохана», - написав Дмитро.

    pidruchnyi_syn
    Маленький Підручний народився сьогодні вранці

    Також подружжя Підручних виховує в Тернополі чотирирічну доньку Іринку.

    Зауважимо, що 9 січня в німецькому Обергофі відновлюється Кубок світу. В поточному загальному заліку Дмитро Підручний має 138 очок і йде 18-м. Лідирує норвежець Йоганнес Бьо – 374 очки.

     Читайте також: Терпеливий і справедливий: який він, Дмитро Підручний, новоспечений чемпіон світу з біатлону
    біатлон Кубок світу Дмитро Підручний
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