«Дякую, кохана»: у найсильнішого українського біатлоніста народився син



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Родина Підручних - мама Ольга, донька Іринка, тато Дмитро Instagram Дмитра Підручного

Дмитро Підручний сповістив про радісну звістку через соцмережі

У чинного чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного народився син. Про це спортсмен сповістив через власні соцмережі.

«Сьогодні в 5:15 ранку, моя дружина Ольга подарувала мені синочка Володимира ( 3,8 кг; 53 см) Дякую кохана», - написав Дмитро.

Маленький Підручний народився сьогодні вранці

Також подружжя Підручних виховує в Тернополі чотирирічну доньку Іринку.

Зауважимо, що 9 січня в німецькому Обергофі відновлюється Кубок світу. В поточному загальному заліку Дмитро Підручний має 138 очок і йде 18-м. Лідирує норвежець Йоганнес Бьо – 374 очки.