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    Український боксер Редкач вважає, що Байден був «спонсором війни на Майдані»

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    Іван Редкач вирішив не обмежуватися випадами на адресу Усика і Ломаченка - Український боксер Редкач вважає, що Байден був «спонсором війни на Майдані»
    Іван Редкач вирішив не обмежуватися випадами на адресу Усика і Ломаченка
    Світлина - Instagram Івана Редкача

    Черговий український боксер відзначився неоднозначною заявою

    Український боксер-напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) своєрідно прокоментував перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

    «Уже 2 дні на вулиці свято, святкують перемогу Байдена?! Чому люди так щасливі через цього президента? Він же був спонсором війни на Майдані у нас в Україні, звільнив суддю нашого теж», - написав Редкач.

    redkach-baydan
    Творчість Івана Редкача в Instagram

    Відзначимо, що Байден переміг на виборах Дональда Трампа, набравши 290 голосів проти 214.

    Редкач натомість останнім часом привертає до себе увагу не діями в рингу, а випадами на адресу інших одіозних боксерів Усика і Ломаченка.

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    США Джозеф Байден бокс Небесна сотня (Євромайдан) Іван Редкач вибори у США спорт поза політикою
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