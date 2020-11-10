Український боксер Редкач вважає, що Байден був «спонсором війни на Майдані»

Іван Редкач вирішив не обмежуватися випадами на адресу Усика і Ломаченка

Черговий український боксер відзначився неоднозначною заявою

Український боксер-напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) своєрідно прокоментував перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

«Уже 2 дні на вулиці свято, святкують перемогу Байдена?! Чому люди так щасливі через цього президента? Він же був спонсором війни на Майдані у нас в Україні, звільнив суддю нашого теж», - написав Редкач.

Творчість Івана Редкача в Instagram

Відзначимо, що Байден переміг на виборах Дональда Трампа, набравши 290 голосів проти 214.

Редкач натомість останнім часом привертає до себе увагу не діями в рингу, а випадами на адресу інших одіозних боксерів Усика і Ломаченка.