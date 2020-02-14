Українському боксерові, який вкусив суперника, скоротили дискваліфікацію і вернули гонорар



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Іван Редкач запам'ятався найперше скандалом із укусом РБК

Попри те штраф Іванові Редкачу сплатити доведеться

Атлетична комісія штату Нью-Йорк пом'якшила покарання українському боксерові напівсередньої ваги Іванові Редкачу, повідомляє Boxingscene.

Раніше Редкач був позбавлений ліцензії на рік через те, що вкусив американця Денні Ґарсію. Це сталося у восьмому раунді бою, який відбувся 25 січня. Стало відомо, що його дискваліфікацію зменшили до шести місяців.

Також повідомляється, що українець зможе отримати гонорар за бій, але штраф в $ 10 тисяч залишили в силі.

Ґарсія переміг Редкача одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111. У 31-річного американця 36 перемог (зокрема 21 – нокаутом) і дві поразки. Редкач зазнав п'ятої поразки. 33-річний український боксер здобув 23 перемоги (18 – нокаутом).