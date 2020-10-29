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    «Російські православні спецслужби навчили Ломаченка танцювати чечітку». Боксер Редкач тролить колегу

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    Василь Ломаченко через дружбу з московськими попами регулярно виставляє себе на глум - «Російські православні спецслужби навчили Ломаченка танцювати чечітку». Боксер Редкач тролить колегу
    Василь Ломаченко через дружбу з московськими попами регулярно виставляє себе на глум
    Світлина із соцмереж

    Іван Редкач активно зловтішається з поразки Василя

    Український боксер Іван Редкач висміяв екс-чемпіона світу в легкій вазі співвітчизника Василя Ломаченка, який 17 жовтня програв американцю Теофімо Лопесу.

    «Ломаченко говорив, що я буду відповідати за свої слова в ринзі, але виходить, що він немічний карлик і не дотримав свого слова. Він обіцяв мене затягнути в глибоку воду, але сам захлинувся в своїх сльозах. Ломе, тобі повинно бути соромно перед двором, в якому тебе вчили тримати слово. Ломе, ти слабак і не заслуговуєш реваншу.

    Російські православні спецслужби, судячи з усього, таки навчили Васю танцювати чечітку», - написав Редкач в Instagram, прикріпивши текст до фото з бою, на якому Ломаченко зафіксований у відповідній позі.

    redkach_loma
    Творчість Івана Редкача

    Нагадаємо, що Теофімо Лопес не збирається Ломаченку давати шансу на реванш.

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