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    Ще один український боксер надважкої ваги перейшов у професіонали

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    Віктор Вихрист - Ще один український боксер надважкої ваги перейшов у професіонали
    Віктор Вихрист
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    Віктор Вихрист виступатипе під всевдо Віктор Фауст

    Український 27-річний боксер надважкої вагової категорії Віктор Вихрист перейшов з любителів у професіонали. Він уклав угоду з німецькою промоутерською компанією ЕС Boxing Promotion, інформує її офіційний сайт.

    «У Віктора була ліцензія на виступ на Олімпіаді-2020, однак ми вразили його пропозицією, тому він і обрав нас. Його перехід має стати першим кроком нашої нової історії. З такими боксерами ми зможемо вигравати великі бої в Лас-Вегасі», - прокоментував угоду промоутер Ерол Джейлан.

    Вихрист перемагав на чемпіонаті Європи 2017 року та на Європейських іграх 2019.

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    На професіональному ринзі українець виступатиме під псевдо Віктор Фауст.

    Нагадаємо, минулого жовтня в надважкій ваговій категорії дебютував колишній любитель та колишній боксер важкої категорії в професіоналах Олександр Усик.

    бокс Віктор Вихрист
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