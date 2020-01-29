Ще один український боксер надважкої ваги перейшов у професіонали



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Віктор Вихрист Твіттер

Віктор Вихрист виступатипе під всевдо Віктор Фауст

Український 27-річний боксер надважкої вагової категорії Віктор Вихрист перейшов з любителів у професіонали. Він уклав угоду з німецькою промоутерською компанією ЕС Boxing Promotion, інформує її офіційний сайт.

«У Віктора була ліцензія на виступ на Олімпіаді-2020, однак ми вразили його пропозицією, тому він і обрав нас. Його перехід має стати першим кроком нашої нової історії. З такими боксерами ми зможемо вигравати великі бої в Лас-Вегасі», - прокоментував угоду промоутер Ерол Джейлан.

Вихрист перемагав на чемпіонаті Європи 2017 року та на Європейських іграх 2019.

На професіональному ринзі українець виступатиме під псевдо Віктор Фауст.

Нагадаємо, минулого жовтня в надважкій ваговій категорії дебютував колишній любитель та колишній боксер важкої категорії в професіоналах Олександр Усик.