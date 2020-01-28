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    Британський боксер Ділліан Вайт назвав фаворита поєдинку Чісора – Усик

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    Ділліан Вайт&nbsp; - Британський боксер Ділліан Вайт назвав фаворита поєдинку Чісора – Усик
    Ділліан Вайт 
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    Британець застерігає українця від недооцінки свого співвітчизника

    Британський боксер надважкої вагової категорії Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) переконаний, що його співвітчизник Дерек Чісора здатен на неприємний сюрприз в поєдинку проти Олександра Усика.

    «Усик вважає, що зможе перехитрити Чісору, але якщо Дерек буде в кондиціях, а я в цьому впевнений, то він піднесе Усику неприємний сюрприз. Усика чекає важка ніч, навіть якщо він переможе. Відверто кажу Олександру: не варто недооцінювати Чісору. Якщо Дерек буде в кондиціях та мотивований, він змусить тебе важко працювати. Олександрові було важко в бою проти Візерспуна. Він перебоксував та перебігав його, але викинув при цьому мільйон ударів. А Візерспун, можна казати, вже пішов на пенсію перед їхнім поєдинком», - передає слова Вайта Sky Sports.

    Раніше британський промоутер Едді Хірн повідомив, що бій Чісора – Усик може відбутися в березні або квітні в Великій Британії.

     Читайте також: Промоутер уточнив можливу дату бою Усик – Чісора
    бокс Олександр Усик Ділліан Вайт Дерек Чісора
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