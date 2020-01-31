  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначено дату дебюту українця Вихриста на професіональному ринзі

    • Розсилка
    Віктор Вихрист - Визначено дату дебюту українця Вихриста на професіональному ринзі
    Віктор Вихрист
    Федерація боксу України

    Віктор Вихрист розпочинає кар’єру в професіональному боксі

    Український 27-річний боксер надважкої вагової категорії Віктор Вихрист дебютує на професіональному рівні 8 лютого.

    Того дня наш боксер битиметься проти 34-річного білоруса Андрєя Мазаніка (13-10, 10 КО). Це буде андеркарт головного бою вечора за титул IBO між Кевіном Лереном з Південної Африки та німцем Фіратом Арсланом.

    Бій відбудеться в німецькому місті Геппінген.

     Читайте також: Одіозний Валуєв розгледів змову проти російських легкоатлетів

    Раніше повідомлялося, що на професіональному ринзі український боксер виступатиме під псевдо Віктор Фауст.

    Нагадаємо, минулого жовтня в надважкій ваговій категорії дебютував колишній любитель та колишній боксер важкої категорії в професіоналах Олександр Усик, у таборі якого вже заявляють про готовність до чемпіонських боїв.

    бокс Віктор Вихрист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ