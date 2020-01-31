Визначено дату дебюту українця Вихриста на професіональному ринзі



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Віктор Вихрист Федерація боксу України

Віктор Вихрист розпочинає кар’єру в професіональному боксі

Український 27-річний боксер надважкої вагової категорії Віктор Вихрист дебютує на професіональному рівні 8 лютого.

Того дня наш боксер битиметься проти 34-річного білоруса Андрєя Мазаніка (13-10, 10 КО). Це буде андеркарт головного бою вечора за титул IBO між Кевіном Лереном з Південної Африки та німцем Фіратом Арсланом.

Бій відбудеться в німецькому місті Геппінген.

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Раніше повідомлялося, що на професіональному ринзі український боксер виступатиме під псевдо Віктор Фауст.

Нагадаємо, минулого жовтня в надважкій ваговій категорії дебютував колишній любитель та колишній боксер важкої категорії в професіоналах Олександр Усик, у таборі якого вже заявляють про готовність до чемпіонських боїв.