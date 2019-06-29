Український боксер Вихрист у важкій рубці виграє фінал Євроігор-2019 (відео)



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Віктор Вихрист на сьомому небі від щастя Фото з соцмереж

Безкомпромісний поєдинок завершився достроково

Український боксер Віктор Вихрист (вагова категорія понад 91 кг) став чемпіоном Європейських ігор-2019.

У фіналі наш боєць переміг француза російського походження Заура Алієва. Бій був дуже важким і завершився достроково. Але не через нокаут, а через розсічення українця, отримане ще у чвертьфінальному поєдинку.

«Я просто на сьомому небі, не можу передати словами, - прокоментував перемогу Вихрист. - Брову зараз будемо зашивати. Для мене дуже важливе це золото. Це був перший бій з ним, хороший боєць. Добре, що я з ним зустрівся і на майбутнє будемо його вивчати. Поєдинок закінчився через розсічення. Лікар заборонив мені далі боксувати, тому що розсічення глибоке.

Турнір відбувся на найвищому рівні, я вперше виступав на турнірі такого масштабу. Білорусь, як Україна, насправді, дуже хороша країна, усі привітні. Насправді, я почувався, як удома. Ця перемога - великий крок перед Олімпійськими іграми. Це був один з найважливіших турнірів перед Токіо, можливо, найважливіший.

Скажу чесно, вперше таке бачу, суддівство просто найкраще, кращого ніколи не бачив, клянуся. Всі бої, всі, що я бачив, включаючи себе, усі чітко і правильно, кожен бій і кожен раунд».