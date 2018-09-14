Український дзюдоїст став чемпіоном Європи серед юніорів



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Україна здобула свою першу перемогу на юніорському чемпіонаті Європи

Перший день чемпіонату Європи серед юніорів в Софії приніс першу нагороду збірній команді України - чемпіоном Європи в найлегшій вазі до 55 кг став представник Київської області Дільшот Халматов.

Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Вихованець заслуженого тренера України Карена Балаяна і свого старшого брата Шухрата достроково закінчив попередні і півфінальний поєдинки, а в фіналі з Ровшаном Алієвим з Азербайджану Халматов скористався помилкою суперника і провів контр-прийом на ваза-арі, який вирішив долю найвищої нагороди.

Анастасія Перехрест (52 кг) в додатковий час вирвала перемогу над переможницею Кубка Європи Мартіною Кастагнолою з Італії, але, програвши наступну і втішну сутички, зайняла в підсумку сьоме місце.

Натомість Дмитро Бородін (60 кг) і Данило Хлопецька (66 кг) програли в першому колі.