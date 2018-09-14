  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український дзюдоїст став чемпіоном Європи серед юніорів

    • Розсилка
    Український дзюдоїст став чемпіоном Європи серед юніорів

    Україна здобула свою першу перемогу на юніорському чемпіонаті Європи

    Перший день чемпіонату Європи серед юніорів в Софії приніс першу нагороду збірній команді України - чемпіоном Європи в найлегшій вазі до 55 кг став представник Київської області Дільшот Халматов.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

    Вихованець заслуженого тренера України Карена Балаяна і свого старшого брата Шухрата достроково закінчив попередні і півфінальний поєдинки, а в фіналі з Ровшаном Алієвим з Азербайджану Халматов скористався помилкою суперника і провів контр-прийом на ваза-арі, який вирішив долю найвищої нагороди.

    Анастасія Перехрест (52 кг) в додатковий час вирвала перемогу над переможницею Кубка Європи Мартіною Кастагнолою з Італії, але, програвши наступну і втішну сутички, зайняла в підсумку сьоме місце.

    Натомість Дмитро Бородін (60 кг) і Данило Хлопецька (66 кг) програли в першому колі.

    чемпіонат Європи дзюдо Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ