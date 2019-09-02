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    Український футболіст дебютував в італійській Серії А

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    Євген Шахов дебютував у Італії - Український футболіст дебютував в італійській Серії А
    Євген Шахов дебютував у Італії
    ФК «Лечче»

    Перший млинець виявився глевким

    Український півоборонець Євген Шахов зіграв свій перший офіційний матч у складі італійського «Лечче».

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    У другому турі Серії А його команда приймала «Верону». Тренер Фабіо Ліверані довірив Євгенові місце в ромбі у середині поля. Шахов провів на полі 65 хвилин і був замінений на Андреа Ла Мантію.

    На той момент, як Шахов залишав поле, на табло були нулі. Та в підсумку «Лечче» не зберіг навіть нічиєї: на 81-й хвилині перемогу веронцям приніс м’яч Маттео Пессіни.

    Для «Лечче» то друга поразка у двох матчах.

    Нагадаємо, що в минулому чемпіонаті Шахов став чемпіоном Греції в складі ПАОКа з Салоніків. 

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