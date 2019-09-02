Український футболіст дебютував в італійській Серії А



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Євген Шахов дебютував у Італії ФК «Лечче»

Перший млинець виявився глевким

Український півоборонець Євген Шахов зіграв свій перший офіційний матч у складі італійського «Лечче».

У другому турі Серії А його команда приймала «Верону». Тренер Фабіо Ліверані довірив Євгенові місце в ромбі у середині поля. Шахов провів на полі 65 хвилин і був замінений на Андреа Ла Мантію.

На той момент, як Шахов залишав поле, на табло були нулі. Та в підсумку «Лечче» не зберіг навіть нічиєї: на 81-й хвилині перемогу веронцям приніс м’яч Маттео Пессіни.

Для «Лечче» то друга поразка у двох матчах.

Нагадаємо, що в минулому чемпіонаті Шахов став чемпіоном Греції в складі ПАОКа з Салоніків.

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