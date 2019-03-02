«Лаціо» зім'яв «Рому» в 160-му Римському дербі (відео)



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Феліпе Кайседо тонко розправився з воротарем «вовків» Робіном Ульсеном goal.com

Ця перемога повертає «лаціале» в боротьбу за Лігу чемпіонів

Центральним матчем 26-го туру італійської Серії А є Римське дербі, фаворитом якого вважалася «Рома», а перемогу здобули футболісти «Лаціо».

«Лаціо» - «Рома» - 3:0

Голи: 1:0 - Кайседо (12). 2:0 - Іммобіле (72, з пенальті). 3:0 - Катальді (89)

«Лаціо»: Томас Стракоша - Баштош, Ачербі, Стефан Раду - Марушіч, Луїс Альберто (Пароло, 70), Лукас Лейва, Мілінковіч-Савіч, Луліч (к) - Хоакін Корреа (Катальді, 78), Кайседо (Іммобіле, 64). Тренер - Сімоне Індзаґі

«Рома»: Робін Ульсен - Флоренці, Фасіо, Хуан Жезус, Коларов - Даніеле Де Россі (к) (Хав'єр Пасторе, 66), Крістанте - Дзаньоло (Дієґо Перотті, 62), Лоренцо Пеллеґріні, ель-Шаараві (Шік, 82) - Джеко. Тренер - Ейсебіо Ді Франческо

Суддя: Маццолені

Попередження: Луліч (55), Мілінковіч-Савіч (77), Катальді (90), Стефан Раду (90+3) - Хуан Жезус (5), Фасіо (72), Джеко (90+2)

На 90+3-й хвилині попереджено і вилучено (друге попередження) Коларова

2 лютого. Рим. «Стадіо Олімпіко»

На хід гри вплинув швидкий гол. Феліпе Кайседо, отримавши витончений пас від Хоакіна Корреа, елеґантно обвів воротаря і вразив порожні ворота - 1:0.

Питання про переможця зняв на 72-й хвилині Чіро Іммобіле, котрий незадовго до того вийшов на заміну. Нападник виходив на побачення з Робіном Ульсеном і змусив на собі фолити Фасіо. Справедливий пенальті сам постраждалий і реалізував - 2:0.

Незадовго ж до фінального свистка «Лаціо» добив принципового опонента остаточно. Ефектна комбінація в дотик завершилася скидкою Серґея Мілінковіча-Савіча на Даніло Катальді. Той ударом з лінії карного майданчика не промахнувся - 3:0.

Після того нерви у футболістів «Роми» здали, що вилилося у сутички і вилучення серба Александра Коларова.

Таким чином, у «Роми» залишилося 44 очки і вона залишається п'ятою. У «Лаціо» 41 пункт він іде слідом за земляками.