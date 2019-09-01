В національній збірній України з футболу поповнення



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У складі "Шахтаря" Коваленко грає вже 11 років - спочатку виступав за молодіжну команду, тепер - за основну ФФУ

Андрій Шевченко додав до складу гравця «Шахтаря» Віктора Коваленка

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко викликав до складу збірної, яка завтра в Києві розпочинає підготовчий збір до кваліфікації на Євро-2020, півзахисника донецького «Шахтаря» Віктора Коваленка.

Таким чином, до кваліфікаційного матчу Євро-2020 з Литвою та товариського поєдинку з Нігерією готуватимуться 25 гравців.

Що стосовно Віктора Коваленка, 23-річний футболіст раніше грав за юнацькі збірні України до 17 і до 19 років. У складі команди до 19 років взяв участь у фінальному турнірі юнацького чемпіонату Європи 2014 року.

У 2015 року взяв участь зі збірною України до 20 років в чемпіонаті світу 2015, де відзначився хет-триком проти збірної США і зробив дубль проти збірної М'янми. Був визнаний одним з кращих бомбардирів юнацького чемпіонату світу. Також 2026 року викликався до основного складу національної збірної України.