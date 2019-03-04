Нереалізований наприкінці матчу проти «Ювентуса» пенальті позбавив «Наполі» шансів на скудетто (відео)



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«Ювентус» виграв 23-й матч Серії А при трьох нічиїх mirror.co.uk

З 26-ти матчів у поточному сезоні «Юве» виграв 23

Вінцем 26-го туру італійської Серії А була зустріч двох претендентів на чемпіонство - «Наполі» вдома приймав «Ювентус». І зазнав поразки, яка позбавила навіть ілюзій на титул.

«Наполі» - «Ювентус» - 1:2

Голи: 0:1 - П'яніч (28). 0:2 - Емре Джан (39). 1:2 - Кальєхон (61)

На 84-й хвилині Інсіньє не реалізував пенальті (стійка)

«Наполі»: Мерет - Малькюї (Дріс Мертенс, 46), Нікола Максімовіч, Каліду Кулібалі, Гюсай - Кальєхон (Унас, 78), Аллан, Фабіан Руїз, Зеліньскі - Інсіньє (к), Мілік (Давід Оспіна, 27). Тренер - Карло Анчелотті

«Ювентус»: Щесни - Кансело (Де Шільо, 61), Бонуччі, К'єлліні (к), Алекс Сандро - Бернардескі (Дібала, 85), Матюїді, П'яніч, Емре Джан - Манджукіч (Бетанкур, 74), Кріштіану Роналду. Тренер - Массіміліано Аллеґрі

Суддя: Джанлука Роккі

Попередження: Нікола Максімовіч (77), Каліду Кулібалі (86), Аллан (89) - Кансело (54), Алекс Сандро (83), Бетанкур (89), Дібала (90+2)

На 25-й хвилині вилучено (фол останньої надії) Мерета

На 34-й хвилині попереджено, на 47-й хвилині вилучено (друге попередження) П'яніча

3 березня. Неаполь. Стадіон «Сан-Паоло»

Ця гра могла б бути схожою на шахову партію. Якби не епізод на 25-й хвилині. Після необачної передачі свого оборонця назад воротар Алекс Мерет, рятуючи «Наполі» від вірного голу, збив Кріштіану Роналду на самому вході до карного майданчика. Рефері справедливо покарав голкіпера вилученням.

Надодачу господарі ще й отримали м'яч у свої ворота. Запасний воротар Давід Оспіна, котрий в спішному порядку замінив провідного нападника неаполітанців Аркадіуша Міліка, не зумів врятувати команду після удару зі штрафного Міралема П'яніча.

Наприкінці першого тайму, коли Емре Джан після навісу Федеріко Бернардескі справа забив головою вдруге, питання про переможця виглядало знятим - 0:2.

Однак інтригу в гру на самому початку другого тайму несподівано повернув П'яніч. Боснієць з якогось лиха зіграв у центрі поля рукою, отримав друге попередження і вирівняв чисельний склад суперників.

На порятунок «Наполі» мав цілий тайм, але забив лише раз. То Хосе Кальєхон замкнув передачу Лоренцо Інсіньє зліва - 1:2.

А на 84-й хвилині сам Інсіньє був зобов'язаний робити рахунок рівним. Арбітр Джанлука Роккі призначив доволі суперечливий пенальті, але капітан господарі ударом з позначки влучив у стійку.

1:2 - «Ювентус» набрав 72 очки і відтепер випереджає «Наполі», який іде другим, на цілих 16 пунктів. Другому місцю неаполітанців, правда, теж не загрожує майже нічого. найближчого переслідувача «Мілан», який днем раніше переміг 1:0 «Сассуоло», вони випереджають на вісім очок.