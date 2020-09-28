Автора дублю у ворота «Львову» визнано найкращим футболістом туру Прем’єр-ліги



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На рахунку Гладкого 11 матчів у стані збірної України Світлина - УПЛ

Нападник здійснив перший дубль у складі «Зорі»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять в спеціальну експертну раду, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах четвертого туру Favbet Ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Зорі» Олександр Гладкий, який набрав удвічі більше голосів, аніж півоборонець «Олександрії» Валерій Лучкевич. Гладкий оформив перший дубль у складі «Зорі» у протистоянні із ПФК «Львів» (5:0).

Експертну раду Української Прем’єр-ліги склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Відзначимо, що Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу за підсумками аналізу чергового туру української Favbet Ліги сезону 2020/21 обрала найкращим коуча Володимира Шарана із «Олександрії». Фахівець отримав середню оцінку 4,6 бали.

Довідка: колишній нападник національної збірної України Олександр Гладкий ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу (2006/07 – 13 голів) та володарем Кубка УЄФА 2008/2009 у складі «Шахтаря».

Джерело: Українська Прем'єр-ліга