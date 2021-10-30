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    Український футболіст заявив, що не потиснув би руку гею

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    Богдан Бутко про геїв: світ котиться незрозуміло до чого - Український футболіст заявив, що не потиснув би руку гею

    Богдан Бутко про геїв: світ котиться незрозуміло до чого

    Фото: ФК «Шахтар»

    Український футболіст Бутко виявився гомофобом і попередив про загрозу розмноження геїв

    Деякі представники нетрадиційної сексуальної орієнтації розмножуються. Про це в інтерв'ю FanDay попередив колишній захисник «Шахтаря» та збірної України Богдан Бутко.

    «Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого», – заявив Бутко, який визнав таке загрозою. Він також зізнався, що не сприймає геїв і міг би вдарити по обличчю одноклубника, якби помітив, що у нього виникла ерекція.

    Бутко додав, що не став би тиснути руку партнеру по команді, якби той був відкритим геєм.

    За словами футболіста, за свою кар'єру він не стикався з такими гравцями, але в деяких був дивний у поведінці. Вони виражалися у підвищеному інтересі до чоловічих оголених тіл у душовій.

    27 жовтня про нетрадиційну сексуальну орієнтацію оголосив 21-річний австралійський футболіст «Аделаїди Юнайтед» Джошуа Кавалло. Він став єдиним відкритим геєм серед професійних гравців найвищих ліг світу на даний момент.

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    Теги: Богдан Бутко
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    Український футболіст заявив, що не потиснув би руку гею