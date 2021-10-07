Обкладинку Playboy вперше прикрасив гей (фото)

Юнак назвав свою появу на обкладинці журналу «величезним кроком для ЛГБТ-спільноти»

23-річний філіппінський косметолог Рок, відомий своєю неповторною індивідуальністю, прикрасив обкладинку жовтневого цифрового випуску Playboy у культовому костюмі кролика Playboy. У цьому номері на сторінках видання йому склали компанію Кейт Мосс, Доллі Партон і Кайлі Дженнер. Про це на Facebook повідомляє PR-портал України.

Повідомляється, що зірка соціальних мереж із Гонолулу – не перший чоловік, який з'явився із сольною фотосесією на обкладинці американського журналу. До нього такої честі вже було відзначено пуерто-риканського художника Бада Банні, а також покійного засновника журналу Х'ю Хефнера.

Однак Рок є першим відкритим геєм, що з’явився на обкладинці журналу.

«Для Playboy чоловік на обкладинці – це величезна справа для ЛГБТ-спільноти, для мого товариства смаглявих людей це нереально», – зазначив він у коментарі виданню.

Також Рок зазначив, що потрапити на обкладинку Playboy завжди було його мрією. Але він ніколи не був упевнений, що зможе досягти цього.

Філіппінець, що має 17,7 млн підписників у Instagram, понад 13 млн на TikTok і майже 9 млн на YouTube, також є зіркою свого власного реаліті-шоу «MTV Follow: Bretman Rock».

У п'ятницю він поділився світлинами з новітньої обкладинки зі своїми 5,7 млн підписниками у Twitter. «Я кролик @playboy DUHHHHHH», – написав він, додавши смайлик кролика. Його твіт отримав понад 12 тис. лайків і майже 13 тис. ретвітів.

Нагадаємо, раніше Український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy.