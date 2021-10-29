Польський парламент розгляне скандальний закон про заборону гей-парадів

У країні вже кілька років триває дискусія з приводу прав ЛГБТ

29 жовтня законодавчий орган Польщі розглядатиме законопроєкт про заборону гей-парадів та будь-яких інших «публічних жестів на підтримку ЛГБТ». Про це повідомляє DW.

Напередодні у країні відбувалося публічне обоворення з цього приводу.

Кшиштоф Каспжак, один із активістів, які представили законопроєкт, почав свою промову з того, що назвав рух за права ЛГБТ формою тоталітаризму та порівняв його з нацизмом. Він звинуватив рух у прагненні «повалити природний порядок і ввести терор».

Віцеспікер парламенту, Влодзімеж Чарзасти назвав його промову «найогиднішою». До нього приєдналася низка опозиційних депутатів від лівих, центристських і навіть консервативних груп, які назвали запропонований закон антигуманним, гомофобним або таким, що порушує право на зібрання, гарантоване конституцією країни.

Сотні людей вийшли на вулиці польської столиці на знак протесту проти законопроєкту. Понад 300 людей зібралися біля парламенту у Варшаві, розмахуючи райдужними прапорами та тримаючи банери з написом: «Любов не знає статі».

Поки незрозуміло, наскільки серйозно 460 законодавців Сейму, нижньої палати польського парламенту, ставитимуться до цього законопроєкту, враховуючи, що він створений з боку зовнішньої групи тиску, консервативної Фундації «Життя та сім’я», яка бореться, зокрема, проти права жінок на аборт.

Однак значна кількість політиків правлячої партії «Право і справедливість», включаючи президента, виступають проти прав ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, близько двох років тому кілька громад та регіонів Польщі оголосили себе «зонами, вільними від ідеології ЛГБТ». Однак нещодавно деякі з них скасували цей статус, оскільки ЄС утримав фінансування, призначене для них за програмою відновлення після пандемії, посилаючись на дискримінаційний характер прийнятого на місцях законодавства.

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