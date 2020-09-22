Захисник збірної України розповів про досвід виступу у російському клубі



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Бутко розпочав виступи за дорослу збірну України з 2011 року Світлина - football.ua

Бутко один сезон виступав у футбольному чемпіонаті країни-агресора

Захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Богдан Бутко в ефірі шоу «РестоVратор» розповів про ставлення до Росії та досвід виступу в російському футбольному чемпіонаті.

Бутко пригадав, що пішов у 2015 році з «Маріуполя» через падіння рівня в чемпіонаті України. На його думку, він правильно зробив, що перейшов в російський «Амкар».

«Так, почали йти футболісти, які грали в основі. Рівень команди падав. Розумів, що потрібно намагатися йти в інший клуб, щоб свій колишній рівень повернути. Добре, що я так зробив і поїхав. Нехай це і була Росія, для мене вона ворогом вважається. Але на той період я поїхав саме за футболом. Я хотів повернути свій рівень», - повідомив захисник.

Бутко заявив, що до нього не змінилося ставлення попри його рішення пограти у країні-агресорі.

«Скрізь, де я був, до мене було ідеальне відношення. Як і з мого боку. Зрозуміло, можна десь і в роздягальні поговорити. Але такі моменти вже важко запам'ятати, це було стільки часу назад. Це обговорювалося, зрозуміло, що у кожного своя думка. Кожен робить так, як вважає за потрібне», - наголосив Бутко.

Крім того, Бутко заявив, що ніколи не перейшов би в київське «Динамо».

Зазначимо, у сезоні 2015-16 років Бутков відіграв 38 поєдинків за «Амкар» та забив один гол. На його рахунку 33 поєдинки за національну збірну України.

Джерело: Youtube-канал Do Best!