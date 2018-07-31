Український картингіст Бондарев утримує лідерство у чемпіонаті Центральної та Східної Європи



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Олександр Бондарев (у центрі)

Після етапу у Польщі українець навіть збільшив відрив від переслідувачів

Минулими вихідними на польському автодромі Slomczyn відбувся IV етап чемпіонату Центральної та Східної Європи з картингу CEE Rotax Max Challenge.

Українець Олександр Бондарев показав найкращий результат серед учасників чемпіонату та продовжує утримувати загальне перше місце, збільшивши відрив від найближчих переслідувачів.

Олександр прибув на IV етап лідером після трьох попередніх етапів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Головним суперником українського картингіста залишається австрієць Оскар Вурц.

У польських перегонах, крім постійних учасників чемпіонату, на трасу виїхала велика кількість місцевих пілотів, які звикли до траси та добре її знають.

Одним із таких «домашніх» пілотів став найсильніший представник польського картингу Максиміліан Обст. І хоча кваліфікацію виграв Бондарев, саме Обст був найсильнішим у всіх фінальних заїздах.

Протягом змагань між Бондаревим і Вурцом точилась запекла боротьба за другу та третю позиції. У передфіналі другим був Олександр, а у фіналі – Оскар.

Усе вирішилось у суперфіналі. Бондарев фінішував другим, слідом за Обстом, а Вурц потрапив у зіткнення та вилетів з траси.