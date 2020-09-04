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    Український клуб Прем’єр-ліги заявив, що попри карантин гратиме з глядачами

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    Власник&nbsp;&laquo;Руха&raquo; Григорій Козловський вітається з тренером Мироном Маркевичем по-коронавірусному - Український клуб Прем’єр-ліги заявив, що попри карантин гратиме з глядачами
    Власник «Руха» Григорій Козловський вітається з тренером Мироном Маркевичем по-коронавірусному
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    Проблема лишень у тому, що вболівальників у львівського «Руха» майже немає

    Новачок української футбольної Прем’єр-ліги львівський «Рух» оголосив, що найближчий домашній матч відбудеться з глядачами. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті клубу.

    «Уболівальники «жовто-чорних» матимуть змогу підтримати львів’ян безпосередньо на стадіоні», - йдеться в повідомленні «Руху». Також клуб анонсував інформацію про продаж квитків на гру.

    Матч «Рух» - «Шахтар» запланований на суботу, 12 вересня. Він відбудеться на «Арені Львів», яка стала домашнім стадіоном «Руху» в УПЛ. Це буде перший домашній матч для «Руха» у вищому дивізіоні.

    Якщо глядачі будуть допущені на цей матч, то він стане першим у новому сезоні УПЛ зі вболівальниками на трибунах. Перший тур чемпіонату минув за порожніх трибун, як і матч за Суперкубок.

    Збірна України, яка свій останній домашній матч провела на «Арені Львів» 3 вересня, теж грала без глядачів. Однак матчі збірних регламентуються нормами УЄФА.

    У першому турі УПЛ не відбувся матч «Львів» - «Минай», оскільки у футболістів львівської команди виявили коронавірус.

    Загалом у Львівській області – 15 312 випадків захворювання на коронавірус, з них понад 10 тисяч активних. Львів перебуває у «помаранчевій» зоні за рівнем карантину.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів ФК «Шахтар» карантин Григорій Козловський ФК «Рух» (Винники) коронавірус
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