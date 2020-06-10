Президент львівського футбольного клубу пропонує об’єднати чемпіонати України і Польщі



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Григорій Козловський вже навіть уявив, як буде виглядати спільний турнір Фото із соцмереж

Думки поляків Григорій Козловський не питав

Президент першолігового львівського «Руху» Григорій Козловський в ефірі свого відеоблогу «Обана» обговорив з експрезидентом стрийської «Скали» Миколою Кмітем можливе об'єднання чемпіонатів України та Польщі.

На думку Козловського таке об'єднання зацікавить вболівальників.

«У Європі відбуваються зараз такі об'єднання чемпіонатів. Телебачення, Youtube, багато каналів – людей якось потрібно зацікавити. Потрібен запал. Думаю, кращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати – це було б дуже круто. Я просто це бачу», — сказав Козловський.

Нагадаємо, що «Рух» на зібранні Ради ліг проголосував проти продовження турніру в першій лізі у зв’язку з пандемією коронавірусу. Натомість товариські матчі проти лідерів українського футболу «Динамо» і «Шахтаря» львів’яни грають.