Львівський бізнесмен про клуб «Карпати»: Пацієнт вже помер і чекає, щоб його красиво поховали



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Григорій Козловський візначився краснослів’ям на власному телеканалі

Президент першолігового львівського «Руху» Григорій Козловський поділився думкою, як можна врятувати від зникнення елітні львівські «Карпати».

«Я читаю майже всі коментарі, які є на сайті «Карпат». Зробив для себе висновок – люди хочуть правди. Я багато її знаю. Ви подивіться, хто керує цією командою – незрозумілий журналіст, який навіть не розуміє, що відбувається. Це низький шантаж. Вони хочуть витерти ноги об владу, депутатів, уболівальників і футболістів. Такого не буде. Ця команда нікому не потрібна, проблема в менеджменті. Щоб врятувати «Карпати», потрібно вперше в світі зробити імплантацію голови. Навіть не мозку, там немає і кому думати.

У нас є унікальний і останній шанс врятувати «Карпати» - взявши їх в управління і виділити гроші. Там немає грошей. Від ілюзії вони будуть будувати готелі. Які готелі, коли діти здають по 300 гривень, щоб заплатити 7000 гривень зарплати тренерам? Про що ви говорите? Пацієнт вже помер, лежить на апараті штучного дихання. Вони чекають, щоб їх красиво поховали. Чудо може статися, але я мало вірю.

Ростислав Ящишин, якого в футбольних колах називають «дубль-пусто», пише, що я вбив «Карпати». Львівського клубу вже не повинно було б бути три роки. Або мені розповісти, що насправді сталося з Володимиром Гудимою? Або хтось думає, що я махнув паличкою і він все підписав? Я розповім», - сказав Козловський у «Толк-шоу» на власному телеканалі.