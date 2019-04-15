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    Український нападник нігерійського походження Есеола: Росія - агресор, не поїхав би туди грати

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    Адерінсола Есеола - Український нападник нігерійського походження Есеола: Росія - агресор, не поїхав би туди грати
    Адерінсола Есеола

    «Для нас, українців, Росія - агресор, і ми не можемо про це не говорити»

    Український нападник «Кайрата» Адерінсола Есеола заявив, що не прийме пропозицію від російського клубу, якщо така до нього надійде.

    «Під час подій на Майдані в 2014 році я прилетів відразу після розстрілу хлопців снайперами. Буквально через кілька днів. У мене був квиток, ми з мамою все це дивилися, і вона говорила: «Куди ти їдеш?» Страшно. Ніхто не розумів, що відбувається. На той момент я усвідомлював, що країні потрібні зміни. Те, як все відбувалося потім - вже інша тема. Прикро, що все так вийшло. Що йде війна, вмирають люди. Я проти війни і конфліктів взагалі.

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    На побутовому рівні відносини з росіянами, звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія - агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння.

    Андрій Аршавін? Я б не сказав, що ми з ним сильно обговорювали цю тему. Своєрідні розмови були, але на якийсь конфлікт особисто ми удвох не йшли. Навпаки, професійно і по-дорослому вирішували всі конфліктні ситуації. Тим більше, ми в цих конфліктах не винні.

    Якщо надійде пропозицію з Росії, як Ракицькому? У Ракицького інша ситуація ... Але я кажу: ні, я не поїхав би», - цитує форварда Sport24.

    Адерінсола Хабіб Есеола - український футболіст нігерійського походження, нападник казахстанського клубу «Кайрат». Народився 28 червня 1991 року в Житомирі в родині українки та нігерійця.

    Джерело: Чемпионат.com

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