Український оборонець відзначився результативною передачею в чемпіонаті Бельгії (відео)



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Андрій Бацула провів свій сьомий матч у бельгійському чемпіонаті Офіційний сайт «Кортрейка»

Андрій Бацула міцно забронював за собою місце в основі «Кортрейка»

Лівий оборонець «Кортрейка» українець Андрій Бацула відзначився результативною передачею в матчі 26-го туру бельгійської Ліги Жюпіле, в якому його команда приймає «Шарлеруа».

На самому старті другого тайму Андрій по власному флангу довгою передачею кинув у прорив ніґерійського нападника Імо Ізек'єля. Той, отримавши оперативний простір, втік від оборонця суперників і спрямував м'яч у дальній кут.

У середині другого тайму рахунок у матчі 1:1. «Шарлеруа» у цій зустрічі бив уже два пенальті: перший на четвертій хвилині Массімо Бруно не реалізував, а другий Ріока Моріока на 66-й пробив влучно.