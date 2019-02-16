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    Український оборонець відзначився результативною передачею в чемпіонаті Бельгії (відео)

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    Андрій Бацула провів свій сьомий матч у бельгійському чемпіонаті - Український оборонець відзначився результативною передачею в чемпіонаті Бельгії (відео)
    Андрій Бацула провів свій сьомий матч у бельгійському чемпіонаті
    Офіційний сайт «Кортрейка»

    Андрій Бацула міцно забронював за собою місце в основі «Кортрейка»

    Лівий оборонець «Кортрейка» українець Андрій Бацула відзначився результативною передачею в матчі 26-го туру бельгійської Ліги Жюпіле, в якому його команда приймає «Шарлеруа».

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    На самому старті другого тайму Андрій по власному флангу довгою передачею кинув у прорив ніґерійського нападника Імо Ізек'єля. Той, отримавши оперативний простір, втік від оборонця суперників і спрямував м'яч у дальній кут.

    У середині другого тайму рахунок у матчі 1:1. «Шарлеруа» у цій зустрічі бив уже два пенальті: перший на четвертій хвилині Массімо Бруно не реалізував, а другий Ріока Моріока на 66-й пробив влучно.

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