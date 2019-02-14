Помер тренер, який виховав легенд «Манчестер Юнайтед» - Бекхема, Ґіґґза, братів Невіллів



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Ерік Гаррісон в оточенні зіркових вихованців Офіційний сайт «Манчестер Юнайтед»

Ерікові Гаррісону був 81 рік

Екс-тренер молодіжної команди «Манчестер Юнайтед» Ерік Гаррісон помер у віці 81 року, повідомив офіційний сайт манкуніанців.

Спеціаліст в 1981 році приєднався до «Манчестер Юнайтед» і став одним з тренерів молодіжної команди. У 1992 році манкуніанці під його керівництвом стали переможцями молодіжного чемпіонату.

Гаррісон виховав таких гравців, як Девід Бекем, Ніккі Батт, Райан Ґіґґз і Ґарі Невілл. Пізніше він допомагав робити перші кроки у футболі Полу Скоузу і Філу Невіллу. Гаррісон загалом працював у стані «Манчестер Юнайтед» 27 років.

Покинувши «Манчестер Юнайтед», він деякий час допомагав Марку Г'юзу, коли його колишній вихованець працював у збірній Вельсу.

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Джерело: UA-Футбол