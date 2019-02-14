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    Оприлюднена сума компенсації, яку отримав Моурінью за звільнення з «Манчестер Юнайтед»

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    Жозе Моурінью - Оприлюднена сума компенсації, яку отримав Моурінью за звільнення з «Манчестер Юнайтед»
    Жозе Моурінью

    Моурінью був звільнений з «Манчестер Юнайтед» 18 грудня минулого року

    Стали відома сума компенсації, яку отримав тренер Жозе Моурінью та його штаб за звільнення з «Манчестер Юнайтед».

    У піврічному звіті «МЮ» повідомляється, що компенсація, виплачена португальцю і членам його тренерського штабу, склала 19,6 мільйона фунтів.

    Моурінью був звільнений з «Манчестер Юнайтед» 18 грудня, на наступний день після поразки від «Ліверпуля» (1:3). Його змінив Оле-Гуннар Сульшер.

    Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Юнайтед» поступився вдома французькому «Парі Сен-Жермену».

    Джерело: Sports.ru

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