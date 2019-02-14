Збирач українських скальпів повертається: анонс матчу «Шахтар» - «Айнтрахт» стаття

Тайсон і Марлос - ті, кого побоюється тренер суперників Офіційний сайт ФК Шахтар

Протистояння між українцями і німцями розпочалося за добу до початку матчу

Гостям з Німеччини вже влаштували вельми «теплий» прийом. Правда, не у Харкові, де повинні зіграти донецький «Шахтар» і франкфуртський «Айнтрахт», а у Києві. Безпосередньо на Хрещатику на сотню ультрас німців стрибнули фанати «Динамо». У відповідних пабліках у соцмережах сповіщається, що перемога киян була беззаперечною.

До того ж не можна виключати, що на ультрас «Айнтрахта» очікує «продовження бенкету» в Харкові, де також скучили в умовах перемир’я за «навколофутболом» фанати місцевого «Металіста». Зрештою, фанатські війни — лише антураж, у якому помітну перевагу має українська сторона. На футбольному полі фаворит інший.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)

14 лютого 2019 року. 22:00

Харків. ОСК «Металіст»

Судді: Ентоні Тейлор — Бешвік, Нанн — Аттвелл, Мартін Аткінсон (усі — Англія)

Травмовані: Бондаренко, Ордець, Дентіньо, Олексій Шевченко, Фернандо (під запитанням) — Абрагам, Алмані Туре, Аллан, Роде, Штендера, Торро Лукас

Орієнтовні склади

«Шахтар»: П’ятов — Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі — Степаненко, Віктор Коваленко — Марлос, Алан Патрік, Тайсон — Жуніор Мораєш

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, Желсон Фернандеш, Ґачіновіч, Філіп Костіч — Лука Йовіч — Себастьєн Алле, Ребіч

Котирування букмекерів:

перемога «Шахтаря» - 2,35, нічия — 3,4; перемога «Динамо» - 3,15

На прес-конференції за добу до матчу австрійський тренер «Айнтрахта» Аді Гюттер, котрий свого часу в статусі наставника швейцарського «Янґ Бойз» перемагав обох українських ґрандів, не пошкодував компліментів майбутньому суперникові. Аж до того, що порівняв гру «Шахтаря» з найкращими зразками Бундесліги - «Баварією» і дортмундською «Боруссією». Тренер зазначив, що особливу увагу його команда мусить приділити лівому краєві наступу гірників, де грає лідер команди Тайсон. Крім того, серед знакових гравців донецької команди Гюттер назвав Марлоса і Тараса Степаненка.

Франкфуртські гості вчора випробували поле «Металіста». Фото - Twitter «Айнтрахта»

Зрештою, тренера «Айнтрахта» вочевидь більше турбують не плюси суперника, а проблеми власної команди. Й у без того переповнений лазарет минулої суботи, в середині другого тайму матчу проти «Ляйпціґа» потрапив основний центральний півоборонець Себастьян Роде. Тепер його вочевидь замінить серб Міят Ґачіновіч.

Проте найважливіше для гостей, що в повній бойовій готовності «стадо божевільних бізонів» - тобто тріо нападників Себастьян Алле — Лука Йовіч — Анте Ребіч. Їхня результативність у поточному сезоні вражає і на перший погляд навіть важко збагнути, за рахунок чого «гірники» збираються цей шквал стримувати. Після переходу в російський «Зеніт» Ярослава Ракицького й без того недосконала оборонна ланка викликає побоювань ще більше, ніж восени. Навіть тренер команди Паулу Фонсека визнав, що проблемною є позиція правого оборонця, на якій донеччани награють колишнього вінґера Сергія Болбата.

Ракицького португальський спеціаліст збирається замінити на грузина Давида Хочолаву і є великі сумніви, що поєднання з Сергієм Кривцовим, яке найчастіше награвалося впродовж зими, виявиться вдалим. У середині поля і в атакувальній ланці все більш-менш зрозуміло, хоча не можна виключати появи ізраїльського новачка команди Соломона. Інший новобранець Валерій Бондаренко не зіграє через отримане на заключному етапі зборів пошкодження.