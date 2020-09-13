Український півзахисник продовжив бомбардирську серії в чемпіонаті Угорщини (відео)



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Петряк у формі «Фехервара» Світлина - football.ua

Петряк п'ять разів брав участь у матчах національної збірної України з футболу

Півзахисник «Фехервара» Іван Петряк допоміг своїй команді з результатом 3:1 перемогти «Академію Пушкаша» в матчі четвертого туру чемпіонату Угорщини.

Український футболіст вийшов в стартовому складі, а на 85-й хвилині холоднокровно розібрався у штрафному майданчику суперника і зробив рахунок у матчі 2:1.

Таким чином, Петряк забив гол у другому поспіль поєдинку за свій клуб.

Додамо також, «Фехервар» набрав вісім очок і піднявся на перше місце в чемпіонаті.

Зауважимо, що у позаминулому сезоні Петряк у складі «Ференцвароша» Сергія Реброва ставав чемпіоном Угорщини, а до цього виступав за «Зорю» і «Шахтар» та виборював Кубок України та перемогу в Прем'єр-лізі.