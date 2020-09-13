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    Український півзахисник продовжив бомбардирську серії в чемпіонаті Угорщини (відео)

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    Петряк у формі&nbsp;&laquo;Фехервара&raquo; - Український півзахисник продовжив бомбардирську серії в чемпіонаті Угорщини (відео)
    Петряк у формі «Фехервара»
    Світлина - football.ua

    Петряк п'ять разів брав участь у матчах національної збірної України з футболу

    Півзахисник «Фехервара» Іван Петряк допоміг своїй команді з результатом 3:1 перемогти «Академію Пушкаша» в матчі четвертого туру чемпіонату Угорщини.

    Український футболіст вийшов в стартовому складі, а на 85-й хвилині холоднокровно розібрався у штрафному майданчику суперника і зробив рахунок у матчі 2:1.

    Таким чином, Петряк забив гол у другому поспіль поєдинку за свій клуб.

    Додамо також, «Фехервар» набрав вісім очок і піднявся на перше місце в чемпіонаті.

    Зауважимо, що у позаминулому сезоні Петряк у складі «Ференцвароша» Сергія Реброва ставав чемпіоном Угорщини, а до цього виступав за «Зорю» і «Шахтар» та виборював Кубок України та перемогу в Прем'єр-лізі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Зоря» Сергій Ребров Іван Петряк ФК Ференцварош ФК «Фехервар»
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