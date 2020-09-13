Хет-трик Салаха приніс «Ліверпулю» перемогу на старті Прем’єр-ліги (відео)



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Салах в обіймах наставника Юргена Клоппа Twitter Ліверпулю

«Ліверпуль» на останніх хвилинах врятувався від втрати очок

Чинний чемпіон Англії «Ліверпуль» святкував виграш з рахунком 4:3 у домашній грі першого туру Прем’єр-ліги над новачком змагань «Лідсом».

У першій 45-хвилинці відбулося п’ять голів. Рахунок першим змінив єгипетський нападник Мохамед Салах, забивши з пенальті. На 12 хвилині Джек Харрісон відновив паритет – обіграв двох візаві "мерсисайдців" та своїм ударом засмутив Аллісона. На 20 хвилині Вірджил Ван Дейк повернув перевагу "Ліверпулю" завдяки голу головою. Однак нідерландець помилився в одному з інших епізодів та подарував гол "Лідсу" – забив Бемфорд. Команда Клоппа швидко повела у рахунку і втретє у протистоянні – Салах забив другий м’яч у грі.

Півзахисник збірної Польщі Матеуш Кліх здавалося врятував клуб від поразки в середині другого тайму. Поляк здійснив швидкий забіг до штрафної, отримав передачу партнера і другим дотиком, ударом зльоту засмутив Аллісона. Напруга у матчі тривала до останніх хвилин і в самісінькій кінцівці хет-трик оформив Салах.

Варто відзначити, що в іншому поєдинку «Крістал Пелас» завдав поразки «Саутгемптону» – 1:0, а «Арсенал» розгромив «Фулхем» – 3:0.