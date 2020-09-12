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    Футболіст Ващук про Україну: Колись віддалися одним, потім – іншим

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    Вихованець &laquo;Динамо&raquo; Владислав Ващук примудрився повиступати за московський&nbsp;&laquo;Спартак&raquo; - Футболіст Ващук про Україну: Колись віддалися одним, потім – іншим
    Вихованець «Динамо» Владислав Ващук примудрився повиступати за московський «Спартак»
    Світлина із соцмереж

    Відомий динамівець дав аналітику про політичну ситуацію в Білорусі й Україні

    Колишній футболіст збірної України Владислав Ващук поділився своєю думкою про події в Білорусі і провів паралелі з ситуацією в Україні.

    «Сценарії України та Білорусі? Схоже. Всі це читають. Насправді в Україні вже Європа. Європа керує Україною. Хотіли Європу – ось Європа. Все за нас вирішують. Європа хоче розібрати Білорусь. Сценарії схожі, - сказав Ващук в інтерв’ю «Еху Києва». – Майдан? Це і революція, і переворот. Більше технологія. Технологія перевернути... Держпереворот, скажімо так.

    Українці, білоруси та росіяни – братні народи? Ця фраза була ще за радянських часів. А на сьогоднішній момент складно сказати, що брати. Так сказати часом навіть неможливо. Родинні зв'язки – так. У мене багато друзів у Росії, в Білорусі – менше. Але так формулювати не можна.

    Україна залежить від когось? Вона вибрала цей шлях. Спочатку. Колись віддалися одним, потім – іншим. Ми заважаємо. Ми як той місток від великого до меншого, від меншого до більшого. Багато хто не хоче, щоб ми стали успішною країною».

    Нагадаємо, що футболіст Ващук є вихованцем київського «Динамо» і саме в цьому клубі, виступаючи за нього з середини 90-х до початку 2000 років, зробив собі ім’я. А потім перейшов у лоно заклятого ворога киян – московський «Спартак». За це ультрас «Динамо» дали Владиславу прізвисько «Юда».

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