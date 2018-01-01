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    Український скелетоніст ще на крок наблизився до Олімпіади-2018

    Владислав Гераскевич не приймав участь в шостому етапі Кубка світу з скелетону
    Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів два старти в Інтерконтинентальному кубку, ще на крок наблизившись до кваліфікації на Олімпійські ігри. Владислав Гераскевич не приймав участь в шостому етапі Кубка світу з скелетону, який проходив в німецькому Альтенберзі, замість цього вирішивши позмагатися на етапі Інтерконтинентального кубка,
    • Вчора, 22:33
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    Владислав Гераскевич. Фото:&nbsp;<span>facebook.com/IBSFsliding</span>
    Владислав Гераскевич. Фото: facebook.com/IBSFsliding

    Владислав Гераскевич не приймав участь в шостому етапі Кубка світу з скелетону

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів два старти в Інтерконтинентальному кубку, ще на крок наблизившись до кваліфікації на Олімпійські ігри.

    Владислав Гераскевич не приймав участь в шостому етапі Кубка світу з скелетону, який проходив в німецькому Альтенберзі, замість цього вирішивши позмагатися на етапі Інтерконтинентального кубка, який відбувся в швейцарському Сенкт-Моріці.

    Таке рішення можна пояснити двома факторами. По-перше, наступний етап Кубка світу пройде якраз в Сенкт-Моріці, так що українець вивчав трасу і готувався до наступного старту.
    По-друге, дві гонки Інтерконтинентального кубка могли принести йому більше очок до світового рейтингу, що позитивно впливає на його шанси кваліфікуватися на Олімпіаду.

    У двох стартах в Сенкт-Моріці Гераскевич не показав відмінних результатів, фінішувавши 21-м і 15-м. Проте, навіть такі показники принесли йому 84 очки - що набагато більше, ніж один старт на Кубку світу.

    У перший змагальний день йшов потужний сніг, через який заїзд перетворився в лотерею - і Владислав не зміг показати свій максимум. У другий день ситуація була кращою, але щільність результатів вразила.

    За тиждень до кінця кваліфікаційного періоду на Олімпійські ігри Владислав Гераскевич займає 39-е місце в світовому рейтингу (347 очок), і поки він проходить на Олімпіаду. Українець знаходиться на шостому місці в третій кваліфікаційній квоті.

    Кваліфікація на Олімпіаду закінчиться після етапу Кубка світу в Сенкт-Моріці, який пройде на наступних вихідних.

    Джерело: sportarena.com

    Олімпійські Ігри Україна
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