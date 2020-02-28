Український стрибун у довжину Мазур піднявся на п’єдестал поруч із ґрандом у Норвегії



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Владислав Мазур видає дуже сильний зимовий сезон News DKS

Владислав Мазур посів третє місце, Ярослав Ісаченков – четверте

Двоє українських стрибунів у довжину гарно проявили себе на турнірі на призи видатного норвезького легкоатлета Карстена Варгольма в місті Ульстейнвіку.

Владислав Мазур зробив чотири близьких стрибки, показавши в найкращій спробі результат 7,78 метра і посів третє місце, поступившись лише бронзовому призерові останнього чемпіонату світу в Досі Хуанові Міґелю Ечеваррії з Куби. Переможець стрибнув на 8,08 метра і на п’ять сантиметрів випередив свого земляка Майкела Массо.

Ще один українець Ярослав Ісаченков з результатом 7,68 м став четвертим.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті України в приміщенні Владислав Мазур став другим, програвши лише сантиметр Сергієві Никифорову.