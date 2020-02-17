  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські легкоатлети виграли п’ять золотих медалей на чемпіонаті Балканських федерацій

    • Розсилка
    Яна Гладійчук у Стамбулі перемогла, але особистого рекорду не побила - Українські легкоатлети виграли п’ять золотих медалей на чемпіонаті Балканських федерацій
    Яна Гладійчук у Стамбулі перемогла, але особистого рекорду не побила
    Sergii Kumer для Timing Event

    Загалом наша команда повернулася додому з сімома нагородами

    Стамбул приймав чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні.

    Оскільки чемпіонат світу у приміщенні, який у березні мав відбутися у Нанкіні (Китай), перенесли на 2021 рік, чемпіонат ABAF став одним з основних офіційних міжнародних турнірів для української команди у зимовому сезоні. З нього наші спортсмени повернулися з сімома нагородами та другим місцем у командному заліку.

    З семи медалей, виграних українцями у Стамбулі, п’ять були золоті.

    Юлія Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту. Вона показала однаковий результат з Марією Вуковіч із Чорногорії (1,88 м), проте за спробами на попередній висоті саме українка стала чемпіонкою ABAF у приміщенні. Юлія подолала 1,86 з першої спроби, а Вуковіч – з третьої. На 1,88 у обох був вдалим перший стрибок.

    Яна Гладійчук виграла змагання зі стрибків з жердиною. Перемогу вона собі забезпечила стрибком на 4,35. Після цього з другої спроби стрибнула на 4,40. Наступною Гладійчук замовила висоту нового особистого рекорду (4,51 м), проте подолати її поки що не вдалося.

    Надзвичайно впевненою була перемога Дмитра Нікітіна в суперечці стрибунів у висоту. 2,21 крім українця не подолав жодний з суперників. Після цього Нікітін з першої спроби перестрибнув 2,24 і переніс висоту на 2,30. На жаль, подолати ще і її цього дня не вдалося. Дмитро Яковенко завершив змагання шостим (2,15 м).

    Слідом за перемогами на національній арені Іван Будзинський почав підкорювати і міжнародну. Подолавши 400 метрів за 47,32 секунди, він став чемпіоном ABAF у приміщенні.

    Дистанцію 800 метрів найшвидше пробіг Євген Гуцол (1.50,05 хв).  

    Срібним призером зі стрибків у довжину з результатом 7,79 метрів став Ярослав Ісаченков. Ігор Гончар завершив змагання на сьомій позиції (7,52 м).

    Ольга Голодна у п’ятій спробі штовхнула ядро на 16,94 м і виграла бронзову медаль.

    У кроці від п’єдесталу зупинилися Вікторія Ратникова й Олег Каяфа. Ратнікова подолала з четвертим результатом 60 метрів (7,41 с), а Каяфа – 1500 метрів (3.51,33 хв). Оксана Мартинова (6,34 м) і Юлія Фірсова (6,18 м) посіли четверте і п’яте місця зі стрибків у довжину.

    Марія Сіней з результатом 13,05 м стала п’ятою з потрійного стрибка, а Ігор Мусієнко – зі штовхання ядра (19,37 м).

    На дистанції 60 метрів з бар’єрами серед жінок Наталія Юрчук і Юлія Должкова показали однаковий час – 8,38 секунди. Проте Юрчук на тисячні долі все ж була попереду. Вона сьома, а Должкова у Стамбулі восьма.

     Читайте також: Українська спринтерка здобула перемогу на шостому турнірі поспіль

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    стрибки у висоту легка атлетика Дмитро Нікітін стрибки з жердиною Ігор Мусієнко Євген Гуцол Юлія Чумаченко штовхання ядра Ярослав Ісаченков Вікторія Ратникова Ольга Голодна Олег Каяфа Ігор Гончар Наталія Юрчук Марія Вуковіч Яна Гладійчук Дмитро Яковенко Іван Будзинський Оксана Мартинова Юлія Фірсова Юлія Должкова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ