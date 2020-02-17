Українські легкоатлети виграли п’ять золотих медалей на чемпіонаті Балканських федерацій



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Яна Гладійчук у Стамбулі перемогла, але особистого рекорду не побила Sergii Kumer для Timing Event

Загалом наша команда повернулася додому з сімома нагородами

Стамбул приймав чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні.

Оскільки чемпіонат світу у приміщенні, який у березні мав відбутися у Нанкіні (Китай), перенесли на 2021 рік, чемпіонат ABAF став одним з основних офіційних міжнародних турнірів для української команди у зимовому сезоні. З нього наші спортсмени повернулися з сімома нагородами та другим місцем у командному заліку.

З семи медалей, виграних українцями у Стамбулі, п’ять були золоті.

Юлія Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту. Вона показала однаковий результат з Марією Вуковіч із Чорногорії (1,88 м), проте за спробами на попередній висоті саме українка стала чемпіонкою ABAF у приміщенні. Юлія подолала 1,86 з першої спроби, а Вуковіч – з третьої. На 1,88 у обох був вдалим перший стрибок.

Яна Гладійчук виграла змагання зі стрибків з жердиною. Перемогу вона собі забезпечила стрибком на 4,35. Після цього з другої спроби стрибнула на 4,40. Наступною Гладійчук замовила висоту нового особистого рекорду (4,51 м), проте подолати її поки що не вдалося.

Надзвичайно впевненою була перемога Дмитра Нікітіна в суперечці стрибунів у висоту. 2,21 крім українця не подолав жодний з суперників. Після цього Нікітін з першої спроби перестрибнув 2,24 і переніс висоту на 2,30. На жаль, подолати ще і її цього дня не вдалося. Дмитро Яковенко завершив змагання шостим (2,15 м).

Слідом за перемогами на національній арені Іван Будзинський почав підкорювати і міжнародну. Подолавши 400 метрів за 47,32 секунди, він став чемпіоном ABAF у приміщенні.

Дистанцію 800 метрів найшвидше пробіг Євген Гуцол (1.50,05 хв).

Срібним призером зі стрибків у довжину з результатом 7,79 метрів став Ярослав Ісаченков. Ігор Гончар завершив змагання на сьомій позиції (7,52 м).

Ольга Голодна у п’ятій спробі штовхнула ядро на 16,94 м і виграла бронзову медаль.

У кроці від п’єдесталу зупинилися Вікторія Ратникова й Олег Каяфа. Ратнікова подолала з четвертим результатом 60 метрів (7,41 с), а Каяфа – 1500 метрів (3.51,33 хв). Оксана Мартинова (6,34 м) і Юлія Фірсова (6,18 м) посіли четверте і п’яте місця зі стрибків у довжину.

Марія Сіней з результатом 13,05 м стала п’ятою з потрійного стрибка, а Ігор Мусієнко – зі штовхання ядра (19,37 м).

На дистанції 60 метрів з бар’єрами серед жінок Наталія Юрчук і Юлія Должкова показали однаковий час – 8,38 секунди. Проте Юрчук на тисячні долі все ж була попереду. Вона сьома, а Должкова у Стамбулі восьма.

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Джерело: Федерація легкої атлетики України