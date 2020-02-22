Повернення зірок і юні фаворити. В Сумах визначилося ще 13 чемпіонів України з легкої атлетики (фото)

Ярослава Магучих зробила заявку на перемогу Іван Вербицький

Головною несподіванкою стала невдача чемпіонки світу-2013

У манежі Сумського державного університету відгомоніли пристрасті другого змагального дня зимового чемпіонату України з легкої атлетики. В п’ятницю, 21 лютого, було розіграно 13 комплектів нагород і вступила у боротьбу головна зірка змагань – віце-чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. 18-річна дніпрянка у кваліфікації, правда, виконала лише один стрибок і, взявши висоту 1,83 метри, на тому й зупинилася. Майбутнім суперницям за фіналом, серед яких варто виділити Ірину Геращенко, Юлію Чумаченко й Оксану Окунєву, для кваліфікації було достатньо й 1,75 м. Медалі стрибунки у висоту розіграють сьогодні, 22 лютого.

У п’ятницю ж найбільше несподіванок було в змаганнях багатоборців. Чемпіонка світу-2013 Ганна Касьянова, яка відновлює форму після народження дитини й нещодавно стала призеркою турніру в Таллінні, несподівано завершила з «нулем» один із перших видів п’ятиборства – стрибки у висоту. Для суперниць то була фора, якої титулована атлетка уже не відіграла. Хоча й була близькою, адже харків’янці Ірині Рофе-Бекетовій на фініші вона програла всього три очки. А переможницею чемпіонату впевнено стала чемпіонка світу серед юніорок Аліна Шух із Київщини, яка продемонструвала суму 4503 і встановила також рекорд у стрибках у висоту – 1,90 м. Цікаво, що виступи Аліни відбувалися під акомпанемент її рідної сестри Уляни, котра вводила присутніх на трибунах у курс справи як коментаторка.

«Главком» уже сповіщав, що не завершив змагань семиборців бронзовий призер чемпіонату світу-2009 з десятиборства Олексій Касьянов, котрий після чотирьох видів посідав друге місце, проте на старт другого дня не вийшов. Олексій пояснив свої відсутність тим, що не встиг повноцінно відновитися після нещодавнього успішного турніру в Таллінні. За відсутності багаторічного лідера свою перевагу прогнозовано довів січеславець Руслан Малогловець, який переміг із сумою 5696 очок.

Трохи згодом Касьянов, правда, стартував ще й на індивідуальній дистанції 60 метрів з бар’єрами, але посів там четверте місце. А чемпіоном став, оновивши особистий рекорд, киянин Віктор Солянов – 7,95 секунди.

Змагання штовхальниць ядра з результатом 17,29 метра виграла Ольга Голодна з Київщини. В бігу на 3000 метрів серед жінок перемогла віце-чемпіонка Європи серед молоді Наталія Стребкова з Тернопільщини (9.25,60), а серед чоловіків – волинянин Сергій Березюк (8.45,80). У секторі для стрибків у довжину за відсутності віце-чемпіонки світу Марини Бех-Романчук перемогла з результатом 6,40 метра харків’янка Оксана Мартинова. Біг на 400 метрів виграв киянин Іван Будзинський – 46,99 секунди. На 800-метрівці тріумфував волинянин Євген Гуцол – 1.49,52. У змаганнях стрибунок з жердиною з результатом 5,40 метра чемпіонкою стала киянка Яна Гладійчук.

Найбільша інтрига закрутилася в секторі для стрибків у довжину серед чоловіків, де призер чемпіонату Європи Сергій Никифоров із Київщини з показником 7,89 м всього на сантиметр випередив житомирянина Владислава Мазура.

Ще дві дистанції були прикметними поверненнями знаних атлеток. Бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті 4х400 метрів, чемпіонка Європи на стадіоні і приміщенні 39-річна Наталія Пигида з Київщини здобула срібло в бігу на 400 метрів. Правда, нинішній лідерці 400-метрівки, киянці Тетяні Мельник, яка виграла з результатом 53,25 секунди, Наталія програла доволі багато – 1,46 сек.

«Мені трохи бракувало боротьби, - каже «Главкому» Тетяна Мельник. – Багато потенційних суперниць зимовий сезон пропускають. Із серйозних опоненток була тільки Наталка Пигида. Інші дівчата ще молоді. Мені подобається бігти, коли серйозна конкуренція. Тоді результат вищий. Також шкода, що відмінили чемпіонат світу в приміщенні. Після того трохи знизилася мотивація. На початку року горіла цими змаганнями, хотіла виконати норматив для участі. Ця відміна перебила мені всі плани, адже підготовку будували так, щоб найсильніший результат показати в Нанкіні. Але вже як є. Зараз матиму тиждень перепочинку, а після того розпочнеться повноцінна підготовка до Олімпійських ігор у Токіо. Хочеться там сильно виступити і на особистій 400-метрівці, і в естафеті. Чотири роки тому я виступала на Іграх в Ріо-де-Жанейро, але тоді мені було 21 і на щось суттєве ще не претендувала. Нині очікування помітно вищі. Зараз у мене піковий вік, тому хочеться реалізуватися сповна».

Натомість двічі срібна призерка чемпіонатів Європи в приміщенні Тетяна Петлюк з Києва, яка сьогодні, 22 лютого, святкує 38-річчя, взагалі на коронній 800-метрівці перемогла. Її результат – 2.06,03. Правда, заслуговує на увагу й срібна призерка – рівнянка Світлана Жульжик. Дівчині всього 17 років, а вона вже випереджає суперниць рівня досвідченої запоріжанки Анастасії Ремень (Ткачук).

«Не дуже задоволена показаним результатом (2.07,63 – «Главком»), - здивувала Світлана амбіційною відповіддю. - Я не звикла в Україні бігати в компанії. Як правило, таке трапляється раз на сезон. З кожним таким стартом буду міцніти морально і психологічно, набиратися досвіду. Думаю, до наступного старту покажу все, на що здатна. Звичайно, поряд були авторитетні суперниці і це завжди трохи тисне морально. Але потрібно боротися з суперницями так само, як із собою. Мені вже починає здаватися, що із собою мені впоратися складніше. Якийсь такий період. Цьогоріч основною моєю метою є юніорський чемпіонат світу в Кенії. Сподіваюся там показати свій максимум».

Завершиться зимовий чемпіонат України з легкої атлетики сьогодні, 22 лютого.

Іван Вербицький, «Главком»



