Український тенісист виграв перший з 2011 року турнір і пошкодував, що не зміг проголосувати



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Сергій Сатховсьий і Марсель Ґранольєрс - чемпіони турніру в Ньюпорті Великий теніс України

Сергій Стаховський не приховує політичних симпатій

Український тенісист Сергій Стаховський виграв перший з 2011 року турнір в АТР-турі.

Разом із іспанцем Марселем Ґранольєрсом Сергій тріумфував у парному розряді на турнірі із серії ATP Tour 250 (покриття – трава, призовий фонд - $652 245).

У фінальному матчі українсько-іспанський дует переміг сальвадорсько-мексиканську пару Марсело Аревало/Міґель Анхель Рейєс – 6:7(10), 6:4, 13:11.

Суперники провели на корті близько двох годин. У першій партії Стаховський і Ґранольєрс не скористалися двома сетболами при рахунку 5:4 і двома сетболами на тай-брейку. Українсько-іспанська пара реалізувала сетбол на подачі суперників у другій партії, щоб перевести фінал на вирішальний тай-брейк. Стаховському і Ґранольєрсу знадобилося чотири матчболи, щоб оформити перемогу і звання чемпіонів (виконали три міні-брейки проти двох у суперників).

У колекції 33-річного українця вже було чотири одиночних і три парних титули ATP. Стаховський не програв жодного фіналу, в якому брав участь. В останнє Сергій ставав чемпіоном турніру АТР ще в 2011 році, коли в дуеті з росіянином Міхаїлом Южним переміг у Дубаї. На рахунку Стаховського тепер три титули на траві (в одиночному розряді в Гертоґенбосху в 2010 році і в тому ж сезоні в парі в Галле разом з Міхаїлом Южним).

Цікаво, що невдовзі після фіналу Стаховський у власних соцмережах бідкався, що не зміг проголосувати. «Я дуже хотів віддати свій ГОЛОС... На жаль, я дуже далеко від виборчої дільниці», - написав Сергій.