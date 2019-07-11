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    Федерер та Надаль зіграють у зірковому півфіналі Wimbledon (відео)

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    Роджер Федерер та Рафаель Надаль - Федерер та Надаль зіграють у зірковому півфіналі Wimbledon (відео)
    Роджер Федерер та Рафаель Надаль
    Sportskeeda

    Легенди тенісу зустрінуться в ювілейному 40-му поєдинку

    Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль зіграє в півфіналі Вімблдонського турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) проти швейцарця Роджера Федерера.

    У чвертьфіналах Надаль переміг американця Сема Куеррі – 7:5, 6:2, 6:2. Федерер здолав японця Кея Нісікорі - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Це була 100-та перемога Роджера на турнірах у Вімблдоні.

    Для Надаля наступний півфінал буде сьомим у Вімблдоні та 32-м на всіх турнірах серії Grand Slam.

    Поєдинок стане ювілейним 40-м у історії протистоянь двох легенд тенісу. Надаль 18 разів перемагав на турнірах Grand Slam. У Федерера 20 таких перемог.

    У очному протиборстві попереду Надаль – 24:15 та 10:3 на турнірах Grand Slam.

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    теніс Вімблдон Рафаель Надаль Роджер Федерер
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