Федерер та Надаль зіграють у зірковому півфіналі Wimbledon (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роджер Федерер та Рафаель Надаль Sportskeeda

Легенди тенісу зустрінуться в ювілейному 40-му поєдинку

Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль зіграє в півфіналі Вімблдонського турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) проти швейцарця Роджера Федерера.

У чвертьфіналах Надаль переміг американця Сема Куеррі – 7:5, 6:2, 6:2. Федерер здолав японця Кея Нісікорі - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Це була 100-та перемога Роджера на турнірах у Вімблдоні.

Для Надаля наступний півфінал буде сьомим у Вімблдоні та 32-м на всіх турнірах серії Grand Slam.

Поєдинок стане ювілейним 40-м у історії протистоянь двох легенд тенісу. Надаль 18 разів перемагав на турнірах Grand Slam. У Федерера 20 таких перемог.

У очному протиборстві попереду Надаль – 24:15 та 10:3 на турнірах Grand Slam.