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    Тенісист Стаховський про боксера Гвоздика: З такими громадянами Україна припинить існування

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    Сергій Стаховський не боїться назвати речі своїми іменами - Тенісист Стаховський про боксера Гвоздика: З такими громадянами Україна припинить існування
    Сергій Стаховський не боїться назвати речі своїми іменами
    Фейсбук Сергія Стаховського

    Сергій Стаховський озвучив думку адекватних українців

    Чергові «мишебратні» висловлювання чемпіона світу у напівважкій вазі з боксу Олександра Гвоздика викликали чимало дискусій у соцмережах. Але колеги-спортсмени досі від коментарів утримувалися.

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    Першим не витримав тенісист Сергій Стаховський. Зробивши скрін-шот із глибокими висловлюваннями боксера, Сергій написав: «З такими громадянами Україна припинить своє існування».

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    Стаховський не став давати на потік свідомості Гвоздика прямого посилання

    Нагадаємо, що трохи раніше потренувався з дітьми в окупованому Криму інший боксер-чемпіон Олександр Усик.

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