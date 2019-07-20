Тенісист Стаховський про боксера Гвоздика: З такими громадянами Україна припинить існування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський не боїться назвати речі своїми іменами Фейсбук Сергія Стаховського

Сергій Стаховський озвучив думку адекватних українців

Чергові «мишебратні» висловлювання чемпіона світу у напівважкій вазі з боксу Олександра Гвоздика викликали чимало дискусій у соцмережах. Але колеги-спортсмени досі від коментарів утримувалися.

Першим не витримав тенісист Сергій Стаховський. Зробивши скрін-шот із глибокими висловлюваннями боксера, Сергій написав: «З такими громадянами Україна припинить своє існування».

Стаховський не став давати на потік свідомості Гвоздика прямого посилання

Нагадаємо, що трохи раніше потренувався з дітьми в окупованому Криму інший боксер-чемпіон Олександр Усик.