Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії



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Віталій Приндета

Екс-гравець «Волині» буде виступати за хабаровський СКА

Український захисник Віталій Приндета продовжить кар'єру в хабаровському СКА.

Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Сторони вже уклали контракт, 25-річний футболіст отримав 18-й номер.

25-річний футболіст починав кар'єру в «Волині» (48 матчів, один гол), а в 2016 році перебрався до Греції.

Там він виступав за «Платаніас» (21 матч, один гол), разом з яким зайняв сьоме місце в грецькій Суперлізі.

Останні півроку Віталій провів в іншій команді місцевої Вищої Ліги - «Ламіі» (три матчі).

Так само Приндета встиг пограти за юніорську, юнацьку та молодіжну збірні України (всього 58 матчів, два голи).