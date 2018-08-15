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    Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії

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    Віталій Приндета - Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії
    Віталій Приндета

    Екс-гравець «Волині» буде виступати за хабаровський СКА

    Український захисник Віталій Приндета продовжить кар'єру в хабаровському СКА.

    Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

    Сторони вже уклали контракт, 25-річний футболіст отримав 18-й номер.

    25-річний футболіст починав кар'єру в «Волині» (48 матчів, один гол), а в 2016 році перебрався до Греції.

    Там він виступав за «Платаніас» (21 матч, один гол), разом з яким зайняв сьоме місце в грецькій Суперлізі.

    Останні півроку Віталій провів в іншій команді місцевої Вищої Ліги - «Ламіі» (три матчі).

    Так само Приндета встиг пограти за юніорську, юнацьку та молодіжну збірні України (всього 58 матчів, два голи).

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