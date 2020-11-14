Українського баскетболіста відрахували з клубу «за маніпулювання результатами матчів»

Олександр Кобець звинувачує клуб у наклепі

Клуб української баскетбольної суперліги «Черкаські Мавпи» відрахував лідера команди Олександра Кобця через «маніпулювання результатами матчів у нинішньому сезоні. Про розрив контракту з оборонцем повідомив офіційний сайт клубу.

«Нам складно приймати це рішення, але воно є єдино правильним, поруч із бажанням дотримуватися принципів етики і чесної гри. Клуб вважає, що гравець Олександр Кобець брав участь у спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів у нинішньому баскетбольному сезоні. З урахуванням неприпустимості, аморальності та протизаконності схожих дій, клуб вважає, що продовжувати стосунки з цим гравцем ми не можемо.

«Черкаські Мавпи» розривають контракт з Кобцем. Клуб передає всю наявну інформацію про Кобця в Комісію з правових відносин ФБУ та ініціює розгляд справи. «Мавпи» завжди виступають за чесну гру. Клуб буде надалі попереджати про будь-які дії, спрямовані на вплив на результати баскетбольних матчів. «Черкаські Мавпи» - за чесний і чистий спорт», - йдеться в офіційній заяві клубу.

Кобець теж прокоментував ситуацію: «Сам про все дізнався з новини. Це відверта брехня. Я тягнув команду на собі, коли нас було семеро. Я грав з температурою 38 і травмами, а мені приписують таке. Навіть не знаю, в чому причина. Директор кидає трубку і не може нічого пояснити. Каже, що у нього немає інформації. Планую зараз розбиратися з цією ситуацією. Я не можу уявити, чому вони пишуть це без будь-яких доказів».

Кобець в нинішньому сезоні Суперліги набирав 16,8 очка + 3,3 підбирання в 10 матчах в середньому за гру. Цікаво, що, 24-річний гравець є найкращим бомбардиром «Мавп» в історії клубу.

Черкаська команда в поточному регулярному чемпіонаті програла дев’ять матчів із десяти.