  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Баскетбольна Суперліга: «Мавпи» виключно українськими гравцями перервали програшну серію

    • Розсилка
    &laquo;Мавпи&raquo;&nbsp;&laquo;зачохлили&raquo; миколаївців - Баскетбольна Суперліга: «Мавпи» виключно українськими гравцями перервали програшну серію
    «Мавпи» «зачохлили» миколаївців
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    На третє місце в таблиці вийшов «Прометей»

    12-13 листопада відбулися два поєдинки української баскетбольної Суперліги.

    «Черкаські Мавпи» - «Миколаїв» - 85:81 (21:13, 19:17, 27:23, 18:28)

    «Мавпи»: Іван Ткаченко (31 + 6 підбирань + 4 блок-шоти), Володимир Конєв (23 + 4 перехоплення), Дмитро Скапинцев (20 + 12 підбирань + 4 блок-шоти), Антон Дзюба ( 4 + 5 передач + 4 підбирання), Олександр Кобець (3)

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (24 + 4 підбирання), Макс Конате (21 + 15 підбирань), Натан Едрієн (16 + 6 підбирань – 4 втрати), Кіт Омоера (11 + 9 передач + 7 підбирань), Іларіон Боном (5)

    Черкащани у своєму десятому матчі здобули першу в сезоні перемогу, не дивлячись на те, що стали першою в цьому чемпіонаті командою, яка провела гру без легіонерів. Наразі таким у складі «Мавп» залишається Сеад Хаджифейзовіч, але він не грав за станом здоров’я. Крім того, не пішла гра в лідера господарів Олександра Кобця. Однак цього разу долю протистояння вирішив дует Ткаченко – Скапинцев.

    «Харківські Соколи» - «Прометей» (Кам’янське) – 79:102 (20:29, 17:22, 27:27, 15:24)

    «Соколи»: Ларон Денді (18 + 5 підбирань), Брендон Боґґс (16), Ігор Бояркін (12 + 7 передач – 4 втрати), Ілля Нємцу (11), Дехуан Ґраф (7 + 7 передач), Олександр Місяць (5 + 5 підбирань)

    «Прометей»: Денис Лукашов (19 + 5 передач), Майкл Маєрс (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Ді-Джей Стефенс (14 + 5 підбирань), Маркіз Рід (12 + 5 підбирань), Максим Луценко (10), Ілля Сидоров (9), Олександр Липовий (8 + 12 підбирань + 7 передач), В’ячеслав Петров (8 + 4 підбирання + 4 передачі), Олександр Бєліков (7)

    «Прометей» реваншувався перед харків’янами за сенсаційну домашню поразку на старті чемпіонату.

    Також 12 листопада мав відбутися поєдинок між «Київ-Баскетом» і «Тернополем». Але гру відмінили через шість позитивних ПРЛ-тестів у лавах тернополян.

    «Київ-Баскет» надалі лідирує, маючи в активі дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім звитяг, у «Прометея» - шість. «Запоріжжя» і «Тернопіль» виграли по п’ять матчів, «Одеса» і «Хімік» - по чотири, «Будівельник» і «Харківські «Соколи» - по два. У «Миколаєва» і «Черкаських Мавп» - по одній перемозі.  

    Сьогодні, 14 листопада, «Одеса» прийматиме «Хімік». Початок зустрічі – 16:00.

     Читайте також: Український баскетбольний клуб захворів коронавірусом у повному складі
    Теги: Денис Лукашов БК Тернопіль Максим Луценко Олександр Липовий БК Черкаські Мавпи Іван Ткаченко Ілля Сидоров БК «Прометей» (Кам'янське) МБК «Миколаїв» коронавірус Суперліга Олександр Кобець Володимир Конєв БК «Харківські Соколи» Олександр Бєліков Майкл Маєрс Маркіз Рід Дехуан Ґраф Ді-Джей Стефенс Дмитро Скапинцев Брендон Боґґс Олександр Місяць Дарнелл Едж Макс Конате Ларон Денді Антон Дзюба Сеад Хаджифейзовіч Натан Едрієн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies