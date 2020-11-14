Баскетбольна Суперліга: «Мавпи» виключно українськими гравцями перервали програшну серію

На третє місце в таблиці вийшов «Прометей»

12-13 листопада відбулися два поєдинки української баскетбольної Суперліги.

«Черкаські Мавпи» - «Миколаїв» - 85:81 (21:13, 19:17, 27:23, 18:28)

«Мавпи»: Іван Ткаченко (31 + 6 підбирань + 4 блок-шоти), Володимир Конєв (23 + 4 перехоплення), Дмитро Скапинцев (20 + 12 підбирань + 4 блок-шоти), Антон Дзюба ( 4 + 5 передач + 4 підбирання), Олександр Кобець (3)

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (24 + 4 підбирання), Макс Конате (21 + 15 підбирань), Натан Едрієн (16 + 6 підбирань – 4 втрати), Кіт Омоера (11 + 9 передач + 7 підбирань), Іларіон Боном (5)

Черкащани у своєму десятому матчі здобули першу в сезоні перемогу, не дивлячись на те, що стали першою в цьому чемпіонаті командою, яка провела гру без легіонерів. Наразі таким у складі «Мавп» залишається Сеад Хаджифейзовіч, але він не грав за станом здоров’я. Крім того, не пішла гра в лідера господарів Олександра Кобця. Однак цього разу долю протистояння вирішив дует Ткаченко – Скапинцев.

«Харківські Соколи» - «Прометей» (Кам’янське) – 79:102 (20:29, 17:22, 27:27, 15:24)

«Соколи»: Ларон Денді (18 + 5 підбирань), Брендон Боґґс (16), Ігор Бояркін (12 + 7 передач – 4 втрати), Ілля Нємцу (11), Дехуан Ґраф (7 + 7 передач), Олександр Місяць (5 + 5 підбирань)

«Прометей»: Денис Лукашов (19 + 5 передач), Майкл Маєрс (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Ді-Джей Стефенс (14 + 5 підбирань), Маркіз Рід (12 + 5 підбирань), Максим Луценко (10), Ілля Сидоров (9), Олександр Липовий (8 + 12 підбирань + 7 передач), В’ячеслав Петров (8 + 4 підбирання + 4 передачі), Олександр Бєліков (7)

«Прометей» реваншувався перед харків’янами за сенсаційну домашню поразку на старті чемпіонату.

Також 12 листопада мав відбутися поєдинок між «Київ-Баскетом» і «Тернополем». Але гру відмінили через шість позитивних ПРЛ-тестів у лавах тернополян.

«Київ-Баскет» надалі лідирує, маючи в активі дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім звитяг, у «Прометея» - шість. «Запоріжжя» і «Тернопіль» виграли по п’ять матчів, «Одеса» і «Хімік» - по чотири, «Будівельник» і «Харківські «Соколи» - по два. У «Миколаєва» і «Черкаських Мавп» - по одній перемозі.

Сьогодні, 14 листопада, «Одеса» прийматиме «Хімік». Початок зустрічі – 16:00.

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