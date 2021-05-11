Українського футбольного тренера визнано найкращим у європейському чемпіонаті

Сергій Ребров тричі поспіль виграв з «Ференцварошем» чемпіонат Угорщини

Український тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров знову став найкращим серед колег по цеху в чемпіонаті Угорщини. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Будапешта.

В матчі 30-го туру місцевого чемпіонату «Ференцварош» переграв «Уйпешт» і забезпечив собі чемпіонство за чотири тури до завершення сезону. Це чемпіонство стало для «Ференцвароша» третім поспіль. Всього ж клуб з Будапешта ставав чемпіоном країни 32 рази за історію свого існування.

Idén is a bajnokcsapat mestere, Szerhij Rebrov lett az év edzője, aki ősszel még a BL-csoportkörben is szerepelt a Fradival. pic.twitter.com/YXVGBJDsKT — MLSZ (@MLSZhivatalos) May 10, 2021

Раніше Ребров приводив до чемпіонства київське «Динамо». Після його від’їзду в саудівський «Аль-Ахлі», столичній команді нового успіху столичній команді довелося чекати п’ять років.

Примітно, що не зважаючи на успіхи, а «Ференцварош» уперше в історії грав у Лізі чемпіонів, власники клубу ще не обговорювали з тренером умови нового контракту. За словами Реброва, останній місяць ніхто з керівництва з ним не спілкувався.