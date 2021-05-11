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    Українського футбольного тренера визнано найкращим у європейському чемпіонаті

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    Сергій Ребров отримав нагороду найкращому тренеру Угорщини - Українського футбольного тренера визнано найкращим у європейському чемпіонаті
    Сергій Ребров отримав нагороду найкращому тренеру Угорщини
    Фото ФК Ференцварош

    Сергій Ребров тричі поспіль виграв з «Ференцварошем» чемпіонат Угорщини

    Український тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров знову став найкращим серед колег по цеху в чемпіонаті Угорщини. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Будапешта.

    В матчі 30-го туру місцевого чемпіонату «Ференцварош» переграв «Уйпешт» і забезпечив собі чемпіонство за чотири тури до завершення сезону. Це чемпіонство стало для «Ференцвароша» третім поспіль. Всього ж клуб з Будапешта ставав чемпіоном країни 32 рази за історію свого існування.

    Раніше Ребров приводив до чемпіонства київське «Динамо». Після його від’їзду в саудівський «Аль-Ахлі», столичній команді нового успіху столичній команді довелося чекати п’ять років.

    Примітно, що не зважаючи на успіхи, а «Ференцварош» уперше в історії грав у Лізі чемпіонів, власники клубу ще не обговорювали з тренером умови нового контракту. За словами Реброва, останній місяць ніхто з керівництва з ним не спілкувався.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров ФК Ференцварош
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