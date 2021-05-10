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    «Манчестер Юнайтед» вмовив 34-річного нападника продовжити контракт

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    Едінсон Кавані залишився в Англії ще на рік - «Манчестер Юнайтед» вмовив 34-річного нападника продовжити контракт
    Едінсон Кавані залишився в Англії ще на рік
    Фото МЮ

    Кавані залишиться в англійському клубі ще на один сезон

    Нападник збірної Уругваю і «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані уклав нову угоду з англійським клубом, Як повідомляє офіційний сайт манкуніанців, контракт з футболістом продовжено на один рік. Клубу, що примітно, довелося вести переговори не тільки з агентом гравця, а й сім’єю, адже вона живе в Уругваї, а форвард до неї дуже прив’язаний.

    «Цього сезону у мене з'явилася велика любов до цього клубу. Відчуваю глибокий зв'язок з партнерами і співробітниками. Щодня вони дають мені додаткову мотивацію, і я знаю, що разом ми здатні досягти високих результатів.

    Тільки-но я перейшов до «Манчестер Юнайтед», то відразу відчув віру з боку тренера. Гравцеві така віра дає сили і можливість показувати найкращий футбол. Я хочу подякувати Уле-Гуннару Сульшеру за це», – наводить слова Кавані офіційний сайт «МЮ».

    Термін нової угоди з 34-річним уругвайцем розрахований до 30 червня 2022 року.

    У нинішньому сезоні Едінсон провів 35 матчів в усіх турнірах, забив 15 м’ячів і віддав 5 гольових передач.

    «Манчестер Юнайтед» 26 травня зіграє у фіналі Ліги Європи проти «Вільярреала».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані
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