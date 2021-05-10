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    Олімпіада під загрозою зриву. Більшість японців проти проведення Ігор

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    Японці проти проведення Олімпіади - Олімпіада під загрозою зриву. Більшість японців проти проведення Ігор
    Японці проти проведення Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Опитування показало, що мешканці країни сонця, що сходить, бояться приїзду іноземних спортсменів

    Тема проведення Олімпіади в Японії знову піднялася світовими ЗМІ. Поки спортсмени вакцинуються проти коронавірусу, а голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запевняє, що все буде добре, опитування, проведене в країні сонця, що сходить, показало, що більшість місцевих мешканців виступають за скасування літніх Ігор. Про це повідомляє видання Yomiuri Shimbun.

    Видання провело загальнонаціональне опитування, яке дало такі результати: 59% опитаних проти проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо взагалі, а 23% вважають, що змагання мають пройти без глядачів. Думки про те, що кількість глядачів на трибунах має бути обмежена, дотримується 16% опитаних. Решта утрималися від відповіді.

    20 березня уряд Японії офіційно повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет про своє рішення не допускати іноземних уболівальників на змагання в зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

    Ігри в Токіо мали пройти 2020 року, але через пандемію були перенесені на 2021 рік. Олімпіада має відбутися з 8 по 23 серпня.

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    Теги: Олімпіада
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