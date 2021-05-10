Власник «Шахтаря» Ахметов розповів, як сприйняв прихід Луческу в «Динамо»

Румунський наставник через п’ять років повернув чемпіонство до Києва

Колишній тренер «Шахтаря», який нині виграв чемпіонат України з київським «Динамо», Мірча Луческу повернув столичному клубу не лише національні трофеї, а створив команду з іншим менталітетом. Його прихід до динамівського табору викликав різну реакцію і відбився насамперед на результатах «гірників». Неординарну подію вперше за дев’ять місяців прокоментував власник донецького клубу Ринат Ахметов.

«Брати Суркіси теж мають право запросити. Вони вгадали, вийшли з поганого психологічного стану і на святкують заслужене чемпіонство. Їх є за що поважати. Хлопці не здаються, б'ються, ставлять перед собою амбітні цілі і в якісних руках несуть горде ім'я «Динамо». Для національного чемпіонату це дуже добре, що у них саме чемпіонські амбіції, – розповів Ахметов у програмі «Великий футбол».

– Рік, два, три, п'ять – неважливо. Вони засмучені. Вони незадоволені цим. Вони завжди перед собою ставлять тільки чемпіонські амбіції. Точно так само і ми. Не встиг матч закінчитися – я йому зателефонував, привітав».

«Шахтар» фінішував другим в чемпіонаті України і розпочне єврокубковий турнір з третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер «гірників» Луїш Каштру попрощався з командою. На його місце має прийти нинішній наставник італійського «Сассуоло» Роберто Де Дзербі.