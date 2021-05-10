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    Власник «Шахтаря» Ахметов розповів, як сприйняв прихід Луческу в «Динамо»

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    Мірча Луческу багато зробив для&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; і &laquo;Динамо&raquo; - Власник «Шахтаря» Ахметов розповів, як сприйняв прихід Луческу в «Динамо»
    Мірча Луческу багато зробив для «Шахтаря» і «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Румунський наставник через п’ять років повернув чемпіонство до Києва

    Колишній тренер «Шахтаря», який нині виграв чемпіонат України з київським «Динамо», Мірча Луческу повернув столичному клубу не лише національні трофеї, а створив команду з іншим менталітетом. Його прихід до динамівського табору викликав різну реакцію і відбився насамперед на результатах «гірників». Неординарну подію вперше за дев’ять місяців прокоментував власник донецького клубу Ринат Ахметов.

    «Брати Суркіси теж мають право запросити. Вони вгадали, вийшли з поганого психологічного стану і на святкують заслужене чемпіонство. Їх є за що поважати. Хлопці не здаються, б'ються, ставлять перед собою амбітні цілі і в якісних руках несуть горде ім'я «Динамо». Для національного чемпіонату це дуже добре, що у них саме чемпіонські амбіції, – розповів Ахметов у програмі «Великий футбол».

    – Рік, два, три, п'ять – неважливо. Вони засмучені. Вони незадоволені цим. Вони завжди перед собою ставлять тільки чемпіонські амбіції. Точно так само і ми. Не встиг матч закінчитися – я йому зателефонував, привітав».

    «Шахтар» фінішував другим в чемпіонаті України і розпочне єврокубковий турнір з третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер «гірників» Луїш Каштру попрощався з командою. На його місце має прийти нинішній наставник італійського «Сассуоло» Роберто Де Дзербі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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