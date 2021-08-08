Українського рефері визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020

Павло Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор

Українець Павло Василинчук отримав звання «Найкращий суддя Олімпійських ігор 2020». У Токіо він судив боксерські поєдинки. Про це повідомили на сторінці Української боксерської федерації у Facebook.

«Надзвичайно почесна відзнака для нашого земляка! Вітаємо, Паша Василинчук, із почесною нагородою! Такими досягненнями він прославляє Україну та рідну Буковину! Бажаємо нових досягнень!», – ідеться у дописі.

Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор. Він є рефері міжнародної категорії, сказав «Суспільному» прессекретар Чернівецької обласної федерації боксу Якуб Алієв.

Раніше повідомлялося, що у Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.