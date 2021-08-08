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    Українського рефері визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020

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    Василинчук є рефері міжнародної категорії - Українського рефері визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020
    Василинчук є рефері міжнародної категорії
    Фото: Павло Василинчук/Facebook

    Павло Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор

    Українець Павло Василинчук отримав звання «Найкращий суддя Олімпійських ігор 2020». У Токіо він судив боксерські поєдинки. Про це повідомили на сторінці Української боксерської федерації у Facebook.

    «Надзвичайно почесна відзнака для нашого земляка! Вітаємо, Паша Василинчук, із почесною нагородою! Такими досягненнями він прославляє Україну та рідну Буковину! Бажаємо нових досягнень!», – ідеться у дописі.

    Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор. Він є рефері міжнародної категорії, сказав «Суспільному» прессекретар Чернівецької обласної федерації боксу Якуб Алієв.

    Раніше повідомлялося, що у Токіо наші спортсмени завоювали 19 нагород – 1 «золото», 6 срібних медалей і 12 бронзових, і посіли 44 загальнокомандне місце.

    За загальною кількістю нагород Україна повторила досягнення Лондона-2012. Тоді в нас було 5 золотих медалей і 14-е місце в загальному заліку.

    Теги: суддя Україна Facebook золото прессекретар
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    Українського рефері визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020